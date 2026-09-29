Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa după ce Marius Baciu (51 de ani) a reușit să câștige un singur punct în ultimele cinci etape. Fost antrenor și campion al României cu FCSB, ”Reghe” va avea ca obiectiv câștigarea titlului, chiar dacă FCSB este abia pe locul 11, departe de pozițiile fruntașe.

În paralel, Gigi Becali se gândește deja la următoarea campanie de transferuri și este gata să-i aducă noului său antrenor trei jucători de top, mai exact doi mijlocași și un atacant.

Gigi Becali anunță trei transferuri de top la FCSB

Chiar dacă Nicolae Stanciu (33 de ani) se va transfera la Universitatea Cluj, cu care ar avea deja un acord, Becali spune că intenția sa rămâne de a aduce trei jucători la echipă.

„Rămâne la părerea că avem jucători valoroși și că o să văd când începe că va câștiga 10 meciuri la rând. Bine, mă... Că e Stanciu, că nu e Stanciu, 6, 9 și 10 vor veni la mine la echipă”, a spus Gigi Becali, pentru PRO TV și Sport.ro.

FCSB are doar trei victorii după primele zece etape din campionat și este pe locul 11, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad. Lider este Dinamo, cu 23 de puncte, iar Rapid (21 de puncte) și Universitatea Craiova (20 de puncte) completează podiumul.

Debutul lui Laurențiu Reghecampf în al treilea ”mandat” la FCSB va avea loc pe 10 octombrie, pe Arena Națională, când fosta campioană va primi vizita celor de la Oțelul Galați.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.