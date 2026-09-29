Favoritul lui Gigi Becali din naționala României este Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano și, în acest moment, cel mai bine cotat fotbalist român.

Gigi Becali: ”Rațiu poate juca la orice echipă din lume”

Patronul de la FCSB a vorbit la superlativ despre calitățile fotbalistului crescut de Villarreal și spune că acesta ar putea evolua la orice echipă din lume.

În această vară, Andrei Rațiu a fost foarte aproape de un transfer în Premier League. Fulham a vrut să plătească 25 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza sa de reziliere, dar mutarea a picat în cele din urmă.

”Prima dată și prima dată, dacă e să iau, pe Rațiu. Rațiu e cel mai bun, jucător care joacă la orice echipă din lume”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În prezent, site-urile de specialitate îi oferă lui Rațiu o valoare de piață de 18 milioane de euro, cea mai bună din cariera sa.

După 2-4 cu Bosnia, pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

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