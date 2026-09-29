EXCLUSIV Gigi Becali are un favorit la naționala României: ”Pe el l-aș lua! Poate juca la orice echipă din lume”

Gigi Becali are un favorit la naționala României: ”Pe el l-aș lua! Poate juca la orice echipă din lume” Nationala
SPORT.RO
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Un jucător din naționala României i-a ”furat ochii” patronului de la FCSB.

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Gigi BecaliAndrei RatiuFCSBRayo Vallecano
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Favoritul lui Gigi Becali din naționala României este Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano și, în acest moment, cel mai bine cotat fotbalist român. 

Gigi Becali: ”Rațiu poate juca la orice echipă din lume”

Patronul de la FCSB a vorbit la superlativ despre calitățile fotbalistului crescut de Villarreal și spune că acesta ar putea evolua la orice echipă din lume.

În această vară, Andrei Rațiu a fost foarte aproape de un transfer în Premier League. Fulham a vrut să plătească 25 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza sa de reziliere, dar mutarea a picat în cele din urmă.

”Prima dată și prima dată, dacă e să iau, pe Rațiu. Rațiu e cel mai bun, jucător care joacă la orice echipă din lume”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

  • În prezent, site-urile de specialitate îi oferă lui Rațiu o valoare de piață de 18 milioane de euro, cea mai bună din cariera sa.

După 2-4 cu Bosnia, pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

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Ce spune Andrei Rațiu despre transferul ratat la Fulham

Sezonul trecut a adus o experiență importantă pentru Rațiu la nivel european. Rayo Vallecano a ajuns până în finala Conference League, unde a cedat cu 1-0 în fața englezilor de la Crystal Palace.

„Am lucrat mult ca echipă pentru acea finală, ne pare rău că nu am putut să o câștigăm. Dar a fost un drum frumos, ne-a unit ca echipă cu fanii, am pus și Rayo pe hartă, să zic așa. A fost un drum frumos și o să ne aducem aminte întotdeauna”, a spus internaționalul român.

Andrei Rațiu a vorbit și despre transferul ratat la Fulham. Fundașul a confirmat că mutarea în Premier League a fost foarte aproape de a se realiza, însă negocierile au căzut în ultimele zile.

„Da, eram pregătit și chiar am fost foarte aproape. În ultimele zile a picat, din păcate. Sunt fericit că joc la cel mai înalt nivel și mă bucur că pot să fiu așa”, a declarat Rațiu.

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