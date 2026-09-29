Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Costel Pantilmon, discurs fără menajamente după un nou eșec al echipei naționale

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

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Fostul mare internațional a transmis că echipa națională a arătat foarte, foarte rău în duelul cu Bosnia. Costel Pantilimon e de părere că scorul putea prinde proporții, dar și că diferența de pe teren a fost una extrem de mare.

„A fost un meci foarte rău! Una la mână, mi s-a părut tot timpul că nu suntem în joc. A doua la mână... Ok, vorbim de Bosnia, care a fost la Campionatul Mondial, doar că nu de o putere pe plan european. E o echipă pe care doreai să o bați ca să mergi la Campionatul Mondial, cu care luptai de la egal la egal.

Aseară mi s-a părut o diferență foarte mare. A fost o echipă națională cu foarte multe modificări, cu jucători care, în mod normal, nu ar fi în primul 11, dar sunt jucătorii pe care selecționerul i-a ales. O diferență foarte mare, iar scorul ar fi putut fi mult mai mare”, a declarat Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE.