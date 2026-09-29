Nations League la puterea a doua! Ce au făcut Spania, Anglia și vecina Moldova. Toate rezultatele serii

Finlanda - Belarus 0-0 (Grupa 1, urna valorică ”C”) și Moldova - Insulele Feroe 1-1 (Grupa 2, urna valorică ”C”) au fost primele meciuri ale zilei în Nations League.

În urna valorică ”C”, s-au mai disputat următoarele dueluri: Bulgaria - Estonia 0-0 (Grupa 4), Luxemburg - Islanda 0-3 (Grupa 4), San Marino - Albania 0-3 (Grupa 1) și Slovacia - Kazakhstan 2-1 (Grupa 3).

Scoția - Elveția 0-3 (Grupa 1) și Slovenia - Macedonia de Nord (Grupa 1) au avut loc în urna valorică ”B”.

În primul eșalon valoric, Anglia a învins-o în deplasare pe Cehia (Grupa 3), scor 2-0, după golurile semnate de Anthony Gordon (min. 47), respectiv Harry Kane (min. 69). Cehii au evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Pavel Sulc din prima repriză (min. 25).

Tot în urna valorică ”A” a avut loc și meciul Spania - Croația (Grupa 3), încheiat 4-1 pentru selecționata lui Luis de la Fuene. Campioana mondială s-a impus în urma reușitelor lui Lamine Yamal (min. 2, min. 63), Marc Pubill (min. 31) și Nico Williams (min. 89). Penru croați a înscris Dion Beljo (min. 28).