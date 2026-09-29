Între două meciuri cu Norvegia şi Danemarca, ambele jucate în deplasare, escala de la Malmo ar putea deveni cel mai semnificativ moment al deplasării naţionalei portugheze în Europa de Nord. Echipa lui Jorge Jesus a ajuns luni în sudul Suediei, de cealaltă parte a podului care leagă Malmo de Copenhaga, acolo unde este programat, joi, cel de-al treilea meci din Liga Naţiunilor pentru lusitani.

Marţi, naţionala condusă de Jorge Jesus s-a antrenat în oraşul suedez. Cristiano Ronaldo şi selecţionerul lusitan au discutat la o cafea, în văzul ziariştilor, chiar înaintea şedinţei de pregătire, dar la startul antrenamentului, pe teren au apărut doar 19 jucători. Absenţii au fost Francisco Conceicao, Joao Felix şi, cel mai notabil, Cristiano Ronaldo. Explicaţia oficială pentru absenţa acestuia a fost că Ronaldo a părăsit oficial stadionul pentru a se întoarce la hotel, deoarece îi lipsea echipamentul necesar antrenamentului său individual.

Asta s-a întâmplat în pofida declaraţiilor liniştitoare oferite de Jesus marţi dimineaţa: „Vorbesc cu Ronaldo în fiecare zi, în fiecare minut”.

Cristiano Ronaldo a jucat titular şi a fost înlocuit în minutul 67 al meciului cu Ţara Galilor, rămânând pe bancă – rezervă neutilizată în al doilea meci, cu Norvegia, unde a plecat la vestiare imediat după fluierul final, fără să participe la celebrarea victoriei alături de coechipieri.

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