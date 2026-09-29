Basarab Panduru a numit cei șase fotbaliști care nu trebuie să lipsească de la națională: „Sunt bătuți în cuie”

Basarab Panduru a numit cei șase fotbaliști care nu trebuie să lipsească de la națională: „Sunt bătuți în cuie” Nationala
Alexandru Hațieganu
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România a suferit a doua înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, scor 2-4, pe teren propriu împotriva reprezentativei din Bosnia și Herțegovina. Tricolorii au pierdut anterior în Suedia (1-2). 

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Din articol

Basarab Panduru (56 de ani), fost mijlocaș ofensiv al Generației de Aur, analist TV în prezent, a numit șase fotbaliști care nu trebuie să lipsească din lotul naționalei României

Cei șase tricolori remarcați de Basarab Panduru 

În opinia lui Panduru, Dennis Man, Andrei Rațiu, Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu și Răzvan Marin sunt cei șase jucători pe care se va baza selecționerul Gheorghe Hagi. 

(n.r.- despre Ianis Hagi, rămas în afara lotului pentru meciul cu Bosnia) Mi se părea corect ca la primul meci să nu fie titular. Să intre 30-45 de minute, iar acum să fie titular. Azi, am impresia, nu că e de trimis în tribună, că e jucător de bază.

Cei șase din tribună cred că vor fi mereu convocați, de bază, pe ei se va baza Hagi. Man n-are niciun meci de o lună, e convocat. Man, Rațiu, Hagi, Drăgușin, Bancu și Răzvan Marin sunt bătuți în cuie la națională în lot, nu știu dacă în primul 11.

Mă gândeam ca meciul doi și patru să jucăm cu cei mai buni, nu-i trimitem pe avion, nimic. Pe cei mai buni îi ducem la mama naibii pe avion, pe ăștia care nu joacă îi băgăm acasă. Meciul doi cu Bosnia și meciul patru cu Suedia băgăm cea mai bună echipă. Noi nu facem asta, îi ducem pe drum pe ăia", a declarat Basarab Panduru, citat de primasport.ro

Basarab Panduru

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Caseta meciului

  • România: I. Radu - Coubiş, M. Ilie, Burcă (Strata 81'), Eissat - Stanciu (Moruţan 65'), Screciu (D. Matei 65'), V. Dragomir - Olaru (Cicâldău 46') - Bîrligea, Mihăilă (L. Munteanu 46'). Selecționer: Gică Hagi
  • Bosnia: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Mujakic 81') - Basic, Gigovic (Tahirovic 81') - Bajraktarevic (Hasic 63), Mahmic (Demirovic 63'), Alajbegovic - Tabakovic (Lukic 74'). Selecționer: Sergej Barbarez
  • Cartonaşe galbene: - / Mahmic 16', Muharemovic 80'
  • Au marcat: Bîrligea 28', Cicâldău 62' / Gigovic 12', Muharemovic 19', Tabakovic 40', Mahmic 55'
  • Arbitru: Luis Godinho (Portugalia)

Tricolorii sunt ultimii în grupa a 4-a din Liga B, fără punct adjudecat. Următorul meci al României se va disputa vineri, cu Polonia, în deplasare.

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