Basarab Panduru a numit cei șase fotbaliști care nu trebuie să lipsească de la națională: „Sunt bătuți în cuie”

Basarab Panduru (56 de ani), fost mijlocaș ofensiv al Generației de Aur, analist TV în prezent, a numit șase fotbaliști care nu trebuie să lipsească din lotul naționalei României.

Cei șase tricolori remarcați de Basarab Panduru

În opinia lui Panduru, Dennis Man, Andrei Rațiu, Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu și Răzvan Marin sunt cei șase jucători pe care se va baza selecționerul Gheorghe Hagi.

„(n.r.- despre Ianis Hagi, rămas în afara lotului pentru meciul cu Bosnia) Mi se părea corect ca la primul meci să nu fie titular. Să intre 30-45 de minute, iar acum să fie titular. Azi, am impresia, nu că e de trimis în tribună, că e jucător de bază.

Cei șase din tribună cred că vor fi mereu convocați, de bază, pe ei se va baza Hagi. Man n-are niciun meci de o lună, e convocat. Man, Rațiu, Hagi, Drăgușin, Bancu și Răzvan Marin sunt bătuți în cuie la națională în lot, nu știu dacă în primul 11.

Mă gândeam ca meciul doi și patru să jucăm cu cei mai buni, nu-i trimitem pe avion, nimic. Pe cei mai buni îi ducem la mama naibii pe avion, pe ăștia care nu joacă îi băgăm acasă. Meciul doi cu Bosnia și meciul patru cu Suedia băgăm cea mai bună echipă. Noi nu facem asta, îi ducem pe drum pe ăia", a declarat Basarab Panduru, citat de primasport.ro.