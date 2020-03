Irina Begu este CAMPIOANA la Indian Wells la finalul unui turneu perfect! Saltul INCREDIBIL pe care il va face in clasamentul WTA 

Din articol Irina Begu, salt de 23 de locuri in clasamentul WTA

Irina Begu a bifat a 15-a victorie a sezonului 2020 din 19 meciuri posibile.

Irina Begu a castigat turneul challenger 125K de la Indian Wells in urma unei victorii convingatoare in finala cu Misaki Doi, numar 86 WTA, scor 6-3, 6-3.

Partida s-a intins pe durata unei ore si a douazeci si sase de minute de joc si a consemnat al cincisprezecelea succes al sezonului pentru Irina Begu, care are la activ 19 partide in 2020.

Irina Begu, salt de 23 de locuri in clasamentul WTA



Momentul capital psihologic al meciului s-a consumat in game-ul-maraton de la 3-5 in primul set, cand Irina Begu a ratat doua mingi de set, a salvat doua mingi de game ale oponentei si a facut break-ul care i-a conferit setul la a treia oportunitate de a-l inchide.

Al doilea set a adunat cinci break-uri, dintre care trei semnate de Irina, care gratie acestui trofeu adjudecat ajunge la 777 de puncte WTA si urca 23 de pozitii in clasamentul mondial, pana pe locul al 81-lea. Pentru a se califica la Jocurile Olimpice - principalul sau obiectiv pentru 2020 -, Irina Begu are nevoie sa acceada in primele 60 de jucatoare ale lumii.

???? Champion! You're going to want to hear this. ???????? @irina_begu earns the title of 2020 @OracleChallngrs Indian Wells Women's Singles Champion. We congratulate Irina-Camelia Begu. 6-3, 6-3 against ???????? Misaki Doi pic.twitter.com/YRsTkeOYZM — OracleTennis (@OracleTennis) March 8, 2020



Istoria unui turneu castigat fara set pierdut: pe cine a invins Irina Begu la Indian Wells



Primul tur: 6-4, 6-1 cu Mona Barthel (209 WTA)

Turul 2: 6-0, 6-2 cu Taylor Townsend (70 WTA)



Optimi: 6-3, 6-3 cu Kristie Ahn (98 WTA)



Sferturi: 7-5, 6-1 cu Jessica Pegula (78 WTA)



Semifinale: 6-4, 6-4 cu Lesia Tsurenko (152 WTA)



Finala: 6-3, 6-3 cu Misaki Doi (86 WTA)

????????????????@irina_begu won the title of 2020 @OracleChallngrs Indian Wells after defeating w 63 63 Misaki Doi????????????????????

????Here you go girl! pic.twitter.com/ejgmoE58G5 — Femei din sport (@Femei_din_sport) March 8, 2020