"Ori este permis peste tot, ori este scos de tot!" | Simona Halep le transmite oficialilor WTA sa fie mai hotarati cu privire la schimbarile pe care le vor efectua

Din articol Ce spuneau Simona Halep si Darren Cahill despre noua regula in luna ianuarie

Simona Halep si-ar dori ca reprezentantii WTA sa fie mai hotarati in privinta noii reguli introduse in circuitul feminin.

Simona Halep si-a schimbat usor opinia cu privire la introducerea noii reguli de catre WTA, conform careia antrenorilor le-ar fi permis sa ofere indicatii jucatoarelor in timpul meciurilor oficiale, cu exceptia celor din turneele de Grand Slam.

"Ori este permis peste tot, ori e scos de tot. Te obisnuiesti intr-un fel, iar cand nu ai posibilitatea de a apela la on-court coaching parca e diferit. Din ce am observat, ma ajuta foarte mult. Si la turneele de Grand Slam, unde e presiunea mai mare si simt nevoie de sfaturi, m-am descurcat bine. Ai posibilitatea sa iti rezolvi singur problemele", a declarat actualul numar 2 WTA intr-un interviu oferit lui Dragos Suciu.

"Poate la turneele mici, unde ai voie sa chemi antrenorul, te gandesti «Oare ce mi-ar zice antrenorul? Hai sa-l chem» si mintea devine lenesa. Nu iti mai dai interesul. Eu as fi de acord sa nu mai fie on-court coaching, dar si daca ramane nu imi displace," a mai spus Halep la Digi.

Thank you guys ???? https://t.co/Kd5XGOqHSA — Simona Halep (@Simona_Halep) March 10, 2020



"Eu sunt pentru. Sunt in varsta si imi place traditia, dar cred ca trebuie sa evoluam, pentru ca tenisul creste. Chiar si azi, daca mi-ar fi fost permis sa ofer indicatii, ati fi surprinsi de cat de putine lucruri vor face antrenorii daca li se va permite acest lucru. Motivul pentru care toata lumea vorbeste despre asta e pentru ca este interzis, deci incerci sa transmiti mesajul cat mai subtil posibil. Dar daca ni s-ar permite sa oferim indicatii, ar fi o propozitie simpla, de exemplu: 'Hei, Simona, ai grija la lungul de linie'. Asta inseamna sa antrenezi, dar sa nu oferi prea multe indicatii," a spus Darren Cahill.

"Sper ca Darren sa nu imi returneze reactille nervoase, pentru ca ar fi dur. M-am gandit la asta cand am auzit vestea. Nu stiu ce sa spun; va fi interesant. Nu am avut experienta asta de la junioare, dar aveam si reguli care ne interziceau sa vorbim cu antrenorii. Haideti sa asteptam si sa vedem cum va fi, eu sunt deschisa la aceasta schimbare. Nu am vazut jucatoare vorbind cu antrenorii. Pe terenurile mari e greu sa auzi ce spun, iar eu cand sunt in zona mea de concentrare nici macar nu imi aud antrenorul cand spune 'Haide, Simona!' sau ceva asemanator", a declarat Simona Halep.