REINVIE TENISUL ROMANESC! Avem trei jucatoare in turul trei, dupa ce Irina Bara a facut o noua victima la debutul sau in turneul de la Roland Garros

Romania va avea trei reprezentante in turul 3 la Roland Garros 2020: pe Simona Halep, Patricia Tig si Irina Bara.

Tenisul romanesc este din nou aproape de a avea trei reprezentante in saptamana a doua a unui turneu de mare slem, dupa ce Irina Maria Bara a urmat exemplul setat de Simona Halep si Patricia Tig.

Irina Bara (25 de ani, 142 WTA) a produs o noua surpriza, dupa ce in turul inaugural a eliminat-o pe Donna Vekic (30 WTA) si a invins-o pe Alison Van Uytvanck. La scorul de 6-1, 4-0, sportiva din Belgia a ales sa se retraga, partida incheindu-se dupa doar 51 de minute de joc.

La 25 de ani, Irina Bara participa in premiera intr-un turneu de mare slem si se califica in turul 3!



In turul 3, Irina Bara va avea ocazia de a razbuna infrangerea suferita de Ana Bogdan in turul 2, urmand sa se dueleze tocmai cu americanca Sofia Kenin - castigatoare la Australian Open in debutul acestui an -, jucatoarea care a dispus de Ana Bogdan in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 6-2.

La fel ca in cazul Patriciei Tig, calificarea in 16-imile de finala ale Roland Garros 2020 inseamna pentru Irina Bara performanta cea mai inalta a carierei in turneele de mare slem; spre deosebire de Patricia Tig insa Irina Bara se afla la debutul sau in Grand Slam-ul parizian.

Romanian qualifier Irina Bara into 3R after Alison Van Uytvanck forced to reture down 61 40. Big week for No.142 Bara, who is playing her first Slam main draw at 25yo. Faces Sofia Kenin next. #RG20 — WTA Insider (@WTA_insider) October 1, 2020