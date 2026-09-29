Gigi Becali, încântat de un tricolor: „Dau 20 de milioane de euro și îl iau!”

Gigi Becali, încântat de un tricolor: „Dau 20 de milioane de euro și îl iau!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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România are parte de un început modest în Liga Națiunilor, cu două înfrângeri în două meciuri: 1-2 în deplasare contra Suediei și 2-4 acasă împotriva Bosniei.

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Din articol

Cu toate acestea, Gigi Becali a fost profund impresionat de un tricolor. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că ar plăti suma uriașă de 20 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano, dacă ar dispune de banii necesari. 

Gigi Becali îl vrea pe Andrei Rațiu la FCSB 

„Fără ăla din dreapta, Rațiu… Dacă aș avea bani, să fac o echipă, dau 20 de milioane de euro și îl iau. Fără Rațiu, fără Man, fără Drăgușin, care e fundaș central. 

Eu v-am spus că se va vinde pe 30 de milioane de euro. Ăștia trei, vine Drăguș al meu și joacă.

Becali: „Ce să facă Hagi? Nu avem!”

Eissat și-a făcut treaba. Mie îmi place băiatul ăla. Deși Bancu e mai bun, are mai multă experiență. Eissat va fi fotbalist, deocamdată e copil. 

Ce să facă Hagi? Nu avem! Ăștia au fost băieți deștepți de la federație. Ei când au văzut că n-au calitate și au zis: 'Ne nenorocim! Hai să îl punem pe Hagi și ne luăm presiunea de pe umerii noștri'. Ei nu mai aveau presiune. Bravo lor!”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro

Andrei Rațiu

  • Andrei ratiu
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Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1 / Sursa foto: Imago Images.
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Andrei Rațiu a fost integralist în Suedia - România 2-1 și a oferit pasa decisivă la golul marcat de Dennis Man. 

El a fost lăsat de selecționerul Gheorghe Hagi în afara lotului pentru duelul pierdut în fața reprezentativei din Bosnia și Herțegovina. 

  • 18.000.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, potrivit Transfermarkt.  
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