Reacția lui Gigi Becali după ce Nicolae Stanciu s-a înțeles cu noua echipă: „Îmi place”

Patronul roș-albaștrilor s-a arătat sceptic cu privire la transferul fostului său mijlocaș în tabăra ardelenilor.

Gigi Becali nu crede în acordul dintre Stanciu și „U” Cluj

Becali a vorbit frumos despre Stanciu, pe care îl consideră cuminte și îi apreciază declarațiile.

Latifundiarul le-a urat „sănătate” căpitanului naționalei și celor de la „U” Cluj, în cazul în care mutarea se va confirma.

Becali: „Să fie sănătos și el, și Clujul!”

„Dacă a bătut palma cu 'U' Cluj, să fie sănătos. Mie îmi place de Stanciu. E un băiat cuminte, îmi plac declarațiile lui, am luat bani mulți cu el.

Am câștigat bani din calificări, am luat 10.000.000 de euro cu el (n.r.- de la Anderlecht). Eu nu cred că a semnat cu 'U' Cluj.

A spus că mă sună. I-o fi dat ăia un apartament, ceva. Să fie sănătos și el, și Clujul!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.