Reacția lui Gigi Becali după ce Nicolae Stanciu s-a înțeles cu noua echipă: „Îmi place”

Reacția lui Gigi Becali după ce Nicolae Stanciu s-a înțeles cu noua echipă: „Îmi place” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Gigi Becali (68 de ani) a reacționat când a aflat că Nicolae Stanciu (33), fost jucător la FCSB, ar fi ajuns la un acord cu „U” Cluj. 

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Din articol

Patronul roș-albaștrilor s-a arătat sceptic cu privire la transferul fostului său mijlocaș în tabăra ardelenilor. 

Gigi Becali nu crede în acordul dintre Stanciu și „U” Cluj

Becali a vorbit frumos despre Stanciu, pe care îl consideră cuminte și îi apreciază declarațiile. 

Latifundiarul le-a urat „sănătate” căpitanului naționalei și celor de la „U” Cluj, în cazul în care mutarea se va confirma.

Becali: „Să fie sănătos și el, și Clujul!” 

„Dacă a bătut palma cu 'U' Cluj, să fie sănătos. Mie îmi place de Stanciu. E un băiat cuminte, îmi plac declarațiile lui, am luat bani mulți cu el. 

Am câștigat bani din calificări, am luat 10.000.000 de euro cu el (n.r.- de la Anderlecht). Eu nu cred că a semnat cu 'U' Cluj. 

A spus că mă sună. I-o fi dat ăia un apartament, ceva. Să fie sănătos și el, și Clujul!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Nicolae Stanciu

  • Nicolae stanciu
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  • 136 de meciuri, 33 de goluri și 24 de pase decisive a adunat Nicolae Stanciu la FCSB, echipă la care a jucat între 2013 și 2016.
  • 6 trofee a câștigat mijlocașul lui DL Yingbo în roș-albastru: de două ori Liga 1, o dată Cupa României, de două ori Cupa Ligii și o dată Supercupa României. 
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