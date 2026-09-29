Naționala României a pierdut 2-1 la Solna cu Suedia și 4-2 cu Bosnia în Capitală, în primele două meciuri oficiale ale noului selecționer Gheorghe Hagi pe banca primei reprezentative.

Tricolorii fac parte din Grupa 4 a urnei valorice ”B” în Liga Națiunilor, alături de Suedia, Bosnia și Polonia. Împotriva polonezilor, România va juca vineri, pe 2 octombrie, de la 21:45, la Varșovia.

”Ce șanse mai avem în Liga Națiunilor?” Pantilimon, previziune sumbră după 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia

Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, prevede ultimul loc pentru România în Grupa 4 din Liga Națiunilor.

”(n.r. Cum vezi în continuare șansele noastre în această grupă?) Cu șanse mari cred că o să fim pe ultimul loc. Cu tot pozitivismul de care am dat dovadă mai tot timpul.

După cum am arătat, nu o să prindem primul loc în niciun caz. Cred că o să fim pe ultimul loc în această grupă”, a spus Pantilimon.

Gică Hagi va continua la naționala României

La conferința de presă de după meciul de pe Arena Națională, Gică Hagi (61 de ani) a avut un nou discurs-manifest, la finalul căruia a pus sub semnul întrebării viitorul său ca selecționer la naționala României.

”Regele” a spus că va avea o discuție cu oficialii FRF în cursul zilei de marți. Din câte se pare, apele s-au liniștit, iar Hagi va continua la națională, spune Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

„S-a calmat de aseară și continuă”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Golazo.ro. Pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.