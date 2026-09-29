Echipa de fotbal CFR Cluj a terminat la egalitate cu formaţia de liga a treia CIL Blaj, 1-1, marţi, într-un meci amical disputat la Bază Sportivă ''Dan Anca'' din Cluj-Napoca.

CFR Cluj, egal cu CIL Blaj! Omrani a marcat pentru echipa lui Șumudică

Billel Omrani a deschis scorul pentru CFR, în minutul 18, din pasa lui Perea, iar golul liderului Seriei a VII-a a ligii a treia a fost înscris de Ştefan Blănaru, scrie Agerpres.

Cu ocazia acestui meci, mai mulţi juniori ai Academiei CFR au avut ocazia de a evolua alături de prima echipă, potrivit paginii de Instagram a clubului: David Avram (2008), David Ilieş (2009), Fabio Cucoş (2009) şi Tudor Seichei (2010).

CFR a început cu Gal - Rion, Kresic, Pantalon, Saca, Ţîrlea - Ziblim, Perea - Omrani, Dumas, Crişan. Pe parcursul partidei au mai evoluat Tordai - Ilieş, Cucoş, Avram, Gligor, Seichei, Sula şi S. Buş.