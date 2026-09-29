Construcția stadionului din Constanța ar urma să coste aproximativ 100 de milioane de euro, iar arena va avea 18.200 de locuri. Lucrările vor începe pe 1 octombrie, potrivit anunțului făcut de CNI.

La fel cum s-a întâmplat și în cazul stadioanelor Dinamo și Corvinul Hunedoara, Compania Națională de Investiții a anunțat că situația a fost rezolvată, iar arena va fi gata în vara anului 2028.

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„Este oficial! Stadionul „Gheorghe Hagi” se construiește! Compania Națională de Investiții S.A. a emis Ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion „Gheorghe Hagi”, care va fi construit în municipiul Constanța, pe Str. Primăverii, nr. 2-11.

Începând cu 1 octombrie, acest proiect de anvergură pentru Constanța și pentru sportul românesc va deveni un simbol al performanței, al ambiției și al viitorului.

De acum, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru ne apropie de o arenă modernă, construită la standarde europene și pregătită să găzduiască marile momente ale sportului.

Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții, în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, iar lucrările vor fi realizate de asocierea Constructii Erbasu & TRACON S.R.L.

Un nou stadion. Un nou reper pentru Constanța”, a transmis CNI.

Proiect superb la Constanța

Potrivit proiectului, stadionul "Gheorghe Hagi" va avea o capacitate de 18.200 de locuri. Dacă lucrările vor începe în acest an, arena ar putea fi inaugurată în sezonul 2026/2027.

Clădirea stadionului va integra și o serie de funcțiuni complementare: săli de antrenament- atletism indoor, squash/tenis de masă și fitness, centru de conferințe, spațiu expozițional, spații administrative, spații comerciale și zone de loisir.

Proiectul este realizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții și UAT Constanța.

Până când stadionul modern va fi gata, Farul Constanța își va disputa în continuare meciurile de acasă pe arena centrală a bazei de la Ovidiu.