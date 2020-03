SURPRIZE MAJORE in top 10 WTA dupa anularea turneului de la Miami | Ce locuri vor ocupa Simona Halep si Bianca Andreescu 

Din articol Top 10 WTA: configuratia actuala dupa anularea turneelor de la Indian Wells si Miami

Clasamentul WTA a suferit modificari majore in urma anularii turneelor Premier Mandatory de la Indian Wells si Miami.

Odata cu anularea oficiala a turneului WTA Premier Mandatory de la Miami, al doilea de acest calibru amanat in cursul lunii martie clasamentul WTA va suferi modificari majore.

Marea perdanta a noilor calcule este Bianca Andreescu, campioana la Indian Wells in sezonul precedent, care va cadea cinci pozitii in ierarhia mondiala si va iesi pentru prima oara din top 10 WTA de cand a intrat, anume septembrie 2019.

Miami Open now officially off after mass gatherings in the area to be cancelled. https://t.co/4Z228hgtud — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) March 12, 2020



Top 10 WTA: configuratia actuala dupa anularea turneelor de la Indian Wells si Miami



1. Ashleigh Barty (Australia), 7597 de puncte

2. Simona Halep (Romania), 5566 de puncte

3 (+1). Sofia Kenin (SUA), 4600 de puncte

4 (-1). Karolina Pliskova (Cehia), 4340 de puncte

5. Elina Svitolina (Ucraina), 4180 de puncte

6 (+1). Kiki Bertens (Olanda), 4095 de puncte

7 (+2). Serena Williams (SUA), 3785 de puncte

8. Belinda Bencic (Elvetia), 3610 puncte

9 (+2). Aryna Sabalenka (Belarus), 3585 de puncte

10. Naomi Osaka (Japonia), 3440 de puncte

---

11 (-5). Bianca Andreescu (Canada), 3435 de puncte

The 2020 #MiamiOpen is officially cancelled, according to the Miami-Dade County mayor pic.twitter.com/cXkHtoHy4l — Jamie Lisanti (@jdlisanti) March 12, 2020

Campioana la Miami in 2019, Ashleigh Barty a pierdut la randul ei un ecart consistent in fruntea clasamentului WTA, dar se afla in continuare la mai mult de 2000 de puncte avans fata de Simona Halep, 2031 mai exact. Spre nefericirea australiencei, Barty ar mai putea pierde 2000 de puncte in cazul in care Roland Garros ar fi de asemenea anulat, Ashleigh fiind campioana en-titre la Paris.

Simona Halep a pierdut de asemenea 510 puncte in clasamentul WTA, neavand sansa de a-si apara punctele castigate pentru semifinala bifata in Florida in urma cu un an.

Pe podiumul WTA, Halep nu va mai fi urmata de Karolina Pliskova, ci de Sofia Kenin, campioana Australian Open 2020, care a urcat in premiera, la 21 de ani in primele trei jucatoare ale lumii. Intre Halep si Kenin diferenta de puncte actuala masoara 966 de puncte.