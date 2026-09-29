EXCLUSIV Cea mai frumoasă amintire a lui Dodel Tănase de la echipa națională: „Ca și cum ne-am califica la un Mondial!”

Cea mai frumoasă amintire a lui Dodel Tănase de la echipa națională: „Ca și cum ne-am califica la un Mondial!” Nationala
Iulian Stoica
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Cristi Tănase a vorbit despre cea mai frumoasă amintire de sub „tricolor”.

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Cristi TanaseRomaniaEchipa Nationala
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Cristi Tănase este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți „tricolori” din ultimele două decenii. Fostul atacant a adunat 41 de selecții și a marcat 6 goluri în tricoul echipei naționale.

Cea mai frumoasă amintire a lui Dodel Tănase de la echipa națională

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul internațional despre meciurile echipei naționale din UEFA Nations League. Întrebat despre cea mai frumoasă amintire de sub „tricolor”, „Dodel” nu a stat pe gânduri.

Cristi Tănase a amintit de primul gol marcat, într-un meci cu Austria. Totuși, cea mai de preț întâmplare s-a întâmplat la un duel contra Ungariei.

Este vorba de celebrul România - Ungaria 3-0, din 6 septembrie 2013. Cristi Tănase a marcat ultimul gol al partidei, iar la scurt timp tribuna a „erupt”. În contextul rivalității istorice cu poporul maghiar, fanii români a sărbătorit victoria ca și cum „tricolorii” ar fi ajuns la un turneul final Mondial.

„Cea mai frumoasă amintire a mea de la echipa națională este din meciul cu Austria. A fost primul meu gol la echipa națională, am marcat de la mijlocul terenului, eram la a doua selecție. Ca și suporteri pe care i-am simțit foarte fericiți și bucuroși, a fost cu Ungaria, când am bătut cu 3-0. Deși era 2-0, i-am simțit ca și cum ne calificasem la un turneu final. Atât de bucuroși erau!

Le urez multă baftă băieților, să dea ce e mai bun din ei și să câștigăm. Dacă vom câștiga, vor vedea că toți vom fi lângă ei, foștii fotbaliști, suporterii, ziariștii, toată lumea! Asta ne dorim și noi, să câștigăm meciurile și să ne calificăm și noi la un Campionat Mondial sau European”, a declarat Cristi Tănase, pentru Sport.ro.

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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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