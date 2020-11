Semifinala DE INFARCT! Dupa aproape 3 ore de joc si cinci mingi de meci salvate, Novak Djokovic CAPITULEAZA in fata lui Dominic Thiem | VIDEO: cele mai spectaculoase puncte

Dominic Thiem l-a invins pe Novak Djokovic in semifinalele Turneului Campionilor, scor 7-5, 6-7 (10), 7-6 (5), dupa un meci care a durat 177 de minute.

Dominic Thiem este primul finalist al Turneului Campionilor 2020. Pentru al doilea an consecutiv, tenismenul austriac a acces in ultima faza competitionala, dupa o partida pasionanta disputata in compania liderului mondial, Novak Djokovic, incheiata scor 7-5, 6-7 (10), 7-6 (5) la finalul a doua ore si cincizeci si sapte de minute de joc.

Numar 3 ATP, Thiem bifeaza astfel victoria cu numarul 300 a carierei intr-un turneu ATP, dar succesul muncit din greu nu a venit fara un final de infarct. Dominic a recuperat un deficit de patru puncte in tiebreak-ul setului decisiv, revenind de la 0-4 si impunandu-se cu 7-5.

Thiem vs. Nadal / Medvedev, finala Turneului Campionilor 2020



In setul doi, de asemenea transat in tiebreak, Novak Djokovic a reusit sa anuleze nu mai putin de patru mingi de meci, adjudecandu-si mansa scor 12-10, conform unui scenariu pe care nimeni nu l-ar fi putut prevedea.

Asadar, editia actuala a Turneului Campionilor, ultima care se va desfasura la Londra va avea un castigator in premiera. Niciunul dintre cei ramasi in competitie, Dominic Thiem, Rafael Nadal si Daniil Medvedev nu are in palmares acest trofeu, desi Thiem si Nadal au mai fost calificati in finala.

Just look at the sidespin on this from Thiem. Unreal.@TennisTV pic.twitter.com/UZw6bYwzKA — Matthew Willis (@MattRacquet) November 21, 2020

Safe to say Djokovic is unhappy

(????TennisTV) pic.twitter.com/62a9JgNQmb — tennis gifs ???????? (@tennis_gifs) November 21, 2020

"Am crezut ca, dupa ce am castigat US Open, imi va fi mai usor sa inchid meciuri ca acesta. Dar a fost o mare greseala din partea mea sa gandesc astfel, a fost mai strans ca niciodata," a mentionat Thiem la finalul partidei.

In 2019, Dominic Thiem pierdea finala Turneului Campionilor in favoarea grecului Stefanos Tsitsipas, scor 7-6, 2-6, 6-7.

In aceasta seara, incepand cu ora 22:00, Rafael Nadal si Daniil Medvedev - ultimul, singurul jucator neinvins la aceasta editie - isi vor disputa al doilea loc al ultimului act.

That is some way to bring up 300th ATP win. #Thiem (????TennisTV) pic.twitter.com/5U56HeNkQF — tennis gifs ???????? (@tennis_gifs) November 21, 2020

Dominic Thiem now has a winning record against every member of the Big Three since the start of 2019: 3-2 vs Novak Djokovic 3-1 vs Rafael Nadal 3-0 vs Roger Federer 9-3 overall — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) November 21, 2020