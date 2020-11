Simona Halep a anuntat ca va participa la Australian Open 2021, dar are o alta prioritate pentru sezonul urmator: "Ma voi concentra exclusiv pe Jocurile Olimpice!" 

Simona Halep va participa la Australian Open 2021, in cazul in care acesta va fi organizat.

In timp ce autoritatile australiene discuta de zor cu reprezentantii Federatiei de Tenis de la Antipozi cu privire la eventuala organizare a turneelor de tenis in luna ianuarie 2021, Simona Halep a explicat care sunt planurile sale pentru debutul noului an.

Intrucat orasul Melbourne a fost in carantina timp de 112 zile, conducatorii capitalei statului Victoria sunt reticenti in legatura cu primirea jucatorilor in tara si vor cere o perioada de 14 zile de carantina pentru toti nou-sositii de pe teritoriul australian.

Simona Halep: "Anul viitor ma voi concentra exclusiv pe Jocurile Olimpice."



"Darren mi-a spus ca atat carantina, cat si turneele vor fi la Melbourne si va trebui sa ajungem mult mai repede anul acesta in Australia. Sunt pregatita pentru o astfel de deplasare si sper sa fie bine, dar nu pot sa fiu 100% sigura ca voi fi la capacitate maxima, pentru ca vor fi conditii diferite," a specificat Simona Halep pentru Digi.

Cat despre obiectivele pe care si le pune pentru stagiunea 2021, Simona Halep a replicat subit si hotarat, afirmand ca Jocurile Olimpice raman prioritatea numarul 1 a constantenei. "Da, ma voi concentra anul viitor exclusiv pe Jocurile Olimpice, bineinteles, pentru ca este unul dintre cele mai importante obiective; nu stiu cum va fi deplasarea in Australia, e o deplasare lunga si nu am luat nicio decizie legata de Fed Cup. Va fi o discutie intre mine si antrenori, dupa ce voi reveni din Australia," a spus Simona in contextul in care nationala Romaniei va juca baraj in Fed Cup impotriva Italiei, in luna februarie la Cluj-Napoca.

"Mereu am jucat Fed Cup cu tot sufletul, iar cand nu am jucat, decizia mea a venit ca urmare a oboselii ori a unei accidentari, deci am considerat ca o alta jucatoare 100% apta ar face o treaba mai buna decat mine si s-a adeverit ca asa a fost. Banuiesc ca meciul cu Italia de la Cluj va fi fara spectatori, pentru ca o sa fie in februarie si nu cred ca o sa se schimbe foarte mult lucrurile pana atunci, dar jucandu-se acasa, cred ca va fi un avantaj pentru noi," a fost concluzia trasa de Simona Halep.