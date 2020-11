Simona Halep, despre Jelena Ostapenko, la peste trei ani de la infrangerea din finala RG: "Loveste cat poate. Daca intra, bine, daca nu, nu"

Simona Halep este inca placut surprinsa de turneul pe care l-a facut Iga Swiatek la Roland Garros 2020.

Simona Halep a afirmat ca s-a pregatit foarte bine din punct de vedere fizic dupa iesirea din carantina impusa in primavara acestui an, fapt care a ajutat-o sa castige consecutiv competitiile WTA de la Praga, respectiv Roma.

Campioana la Paris in 2018, Simona si-a analizat parcursul din acest an avut in turneul de la Roland Garros, estimand valoarea performantelor puse in scena de tanara poloneza de numai 19 ani, Iga Swiatek, care a reusit sa castige in capitala Hexagonului primul sau titlu de Grand Slam.

Simona Halep: "Iga Swiatek ne-a batut pe toate in doua seturi, a jucat un tenis extraordinar!"



"Dupa ce am iesit din carantina, m-am pregatit foarte bine fizic si s-a vazut asta mult la meciurile pe care le-am jucat dupa. Mental, nu a fost usor, pentru ca au fost foarte multe restrictii, a trebuit sa stam perioade lungi in hotel, dar m-am adaptat destul de bine. Eu de obicei ma adaptez destul de repede," a afirmat Simona Halep in interviul pe care i l-a acordat jurnalistului Gabriel Morariu.

"La Paris, ce sa spun, Iga Swiatek a jucat foarte bine, extraordinar, pot sa spun. Ne-a batut pe toate in doua seturi, niciuna nu a luat mai mult de 5 game-uri, eu am luat chiar mai putine. A fost meritul ei, a jucat un tenis extraordinar si cred ca merita trofeul, a fost foarte dezinvolta, n-a avut emotii negative si vreau sa o felicit inca o data, pentru ca am felicitat-o de multe ori deja, insa a facut un turneu remarcabil," a adaugat numarul 2 WTA in cadrul emisiunii difuzate de Digi Sport.

Chestionata daca Iga Swiatek ar urma sa sufere un declin de forma, la fel ca Jelena Ostapenko, Simona Halep a replicat: "Depinde foarte mult de ea. Nu pot sa o compar cu Ostapenko, pentru ca Swiatek joaca mult mai inteligent, din punctul meu de vedere. Ostapenko joaca foarte drept si loveste cat poate; daca intra, bine, daca nu, nu. Iga are si scurte, vine si la fileu, are mult mai multe optiuni pe teren. Nici despre Ostapenko nu am spus niciodata ca nu o sa mai castige Grand Slam. In opinia mea, orice jucator care castiga un turneu de mare slem e capabil sa o mai faca inca o data, dar Swiatek e tanara, arata foarte bine fizic si consider ca o sa fie in top destul de curand, daca se va mentine la acelasi nivel," a conchis campioana en-titre de la Wimbledon.

In 2017, Jelena Ostapenko a revenit de la un deficit de set si 0-3 in fata Simonei Halep in finala Roland Garros, impunandu-se cu 4-6, 6-4, 6-3.