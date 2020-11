Simona Halep lamureste lucrurile: "N-am fost certata niciodata de parinti pentru rezultate." | Ce anume a marcat-o dupa ce a castigat finala de la Montreal in 2016 

Simona Halep a povestit cat de socata a fost sa o vada pe Madison Keys glumind si razand dupa o finala pierduta in favoarea sa.

In cea mai recenta aparitie a sa pe YouTube, Simona Halep i-a explicat prezentatorului Apropo TV, Andi Moisescu care sunt diferentele de educatie dintre sistemul american, australian si roman. Dubla campioana de Grand Slam a exemplificat momentele in care a fost certata de parinti si a povestit cat de surprinsa a fost sa vada o jucatoare americana razand la capatul unei finale pierdute in fata sa.

"La inceput eram foarte stresata, dar eu imi puneam stresul, pentru ca publicul tot timpul a fost foarte calduros cu mine, oriunde am jucat; tot timpul m-am aplaudat, m-au sustinut, dar eu aveam fel si fel de scenarii in cap. In prima faza simteam nevoia sa dovedesc, sa nu dezamagesc, pentru ca toata lumea vorbea despre mine, jucam bine, aveam rezultate, dar tot timpul venea urmatorul turneu, iar asta iti creeaza o auto-presiune fara sa iti dai seama," a explicat Simona Halep in emisiunea "500 de apropo-uri" cu Andi Moisescu.

Simona Halep: "Eu n-am fost certata de parinti pentru rezultate, ci doar pentru ca aveam emotii."



"Traiesc pe langa australieni si nu au nicio treaba cu ce spun ceilalti despre ei. Nici americanii, ei de cand se nasc sunt cei mai buni, cei mai frumosi, ei fac cel mai bine orice, asta le spun parintii si le intra in cap. Chiar daca pierd un meci, de exemplu, eu am fost super-socata cand am jucat o finala cu Madison Keys si am castigat 6-4, 7-6, ceva de genul (n.r. 7-6, 6-3 la Montreal 2016), un rezultat foarte strans. A iesit pe teren, radea, se distra, glumea si am ramas masca. Eu daca pierdeam meciul acela, o finala de turneu mare la scorul acela, trei zile eram in depresie, plangeam, mi se parea ca totul se sfarseste (rade). E vorba despre educatie, despre cultura, din punctul meu de vedere," a afirmat Simona Halep in interviul oferit lui Andi Moisescu.

"Eu n-am fost certata de parinti pentru rezultate, am fost certata pentru ca aveam emotii. Ma consumam aiurea si atunci imi spuneau ca nu trebuie, ca nu procedez bine," a conchis campioana en-titre de la Wimbledon pe marginea acestui subiect.