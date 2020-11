Zero cazuri de COVID-19 in ultimele 14 zile in Melbourne, dar Australian Open 2021 este in pericol! Simona Halep va ramane in Romania pana dupa Anul Nou

Organizatorii turneului de la Australian Open si reprezentantii Tennis Australia au primit vesti proaste din partea Guvernului Australian. Pentru o desfasurare in siguranta a editiei 2021 a Grand Slam-ului de la Antipozi, oficialitatile le cer jucatorilor o perioada de 14 zile de carantina care sa inceapa de indata ce acestia aterizeaza in Oceania, dar recent reprezentantii guvernului au hotarat sa nu lase niciun jucator sa intre pe teritoriul tarii in luna decembrie.

Cu zero infectari in ultimele 14 zile, conducatorii orasului Melbourne sunt foarte atenti in ceea ce priveste traficul international, iar din dorinta de a pastra zona izolata de virus, au decizia de a-l restrictiona masiv pana la finalul acestui an.

In conditiile date, jucatorii care vor participa la Australian Open 2021 vor ajunge in Melbourne, Victoria doar dupa Anul Nou, in consecinta exista trei scenarii de derulare a evenimentelor, informeaza Punto de Break.

Primul scenariu ar consta in inlaturarea tuturor celorlalte competitii premergatoare Australian Open, astfel incat turneul de mare slem sa ramana singura intrecere a sezonului australian, care in anii precedenti numara turnee la Hobart, Auckland, Adelaide, Sydney si chiar mult apreciata aditie, Cupa ATP.

In al doilea scenariu, turneul ar putea fi amanat - actualmente fixat pentru perioada 18-31 ianuarie - pentru ineputul lunii februarie.

Nu in ultimul rand, al treilea si cel mai sumbru scenariu ar presupune anularea completa a Australian Open 2021 si, implicit, a tuturor concursurilor pregatitoare.

Breaking News: The Australian Government is not allowing tennis players to enter the country in December.

What does this mean for the #AutralianOpen, and all the events prior? @paul_annacone, Jim Courier and @Steve_Weissman discuss on #TCLive→https://t.co/tPoe44TDv0 pic.twitter.com/aDKmHO96Yx