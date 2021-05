Se schimba tenisul, iar legendele nu sunt de acord: Mats Wilander, revoltat pe seama noii tehnologii, Hawk-Eye LIVE, care elimina arbitrii de linie 

Mats Wilander nu este de acord cu eliminarea arbitrilor de linie in tenisul modern.

Tehnologia video de monitorizare live a liniilor limitative ale terenului de tenis descreste farmecul tenisului ultimului deceniu, spune Mats Wilander, de sapte ori campion de Grand Slam.

Specialistul suedez crede ca lipsa posibilitatii jucatorilor de a alege revederea unor lovituri controversate, aterizate tocmai langa linie reduce nivelul de spectaculozitate si anuleaza una dintre intrigile fascinante ale tenisului modern.

"Imi plac arbitrii de linie si imi place sistemul in care jucatorii au cate trei challenge-uri. Am crezut ca asta a adaugat ceva in tenis, pe care l-am pierdut. Cred ca exista un soi de intriga cand un jucator are de ales. Ok, acesta este un punct suficient de important ca sa fac un challenge? Cred ca era o intorsatura interesanta. Il facea pe jucator sa se mai gandeasca o data. Acum nu mai avem o decizie la linie. Cred ca asta doar indeparteaza ceva din personalitatea de pe teren," a declarat Mats Wilander, noteaza Eurosport.

"Cred ca din cauza pasiunii absolute a lumii, elementul uman si eroarea umana a provocat anumite pierderi si intriga intre fani. Exista intriga in fotbal pentru ca nu este perfect, viata nu este perfecta si fotbalul nu este perfect. Cred ca vom transforma tenisul intr-un joc video. Nu suntem e-sport, avem un sport in care te poti misca si poti avea contact uman," a adaugat fostul mare tenismen suedez.

Roland Garros este ultimul turneu de mare slem care nu s-a aliniat deocamdata la noua tehnologie Hawk-Eye LIVE. Arbitrii de scaun vor verifica urmele mingilor manual, facand pasul in teren ori de cate ori va fi nevoie pentru a lamuri nemultumirile jucatorilor.

Cand a fost introdus sistemul Hawk-Eye LIVE

In 2006, US Open era primul turneu de mare slem care implementa cu succes sistemul hawk-eye, menit sa serveasca pentru a lamuri mingile care aterizeaza milimetric pe ori langa liniile terenului.

14 ani mai tarziu, Openul American a implementat sistemul Hawk-Eye-LIVE, o masinarie care a inlocuit integral contributiile arbitrilor de linie.

Aparatul va putea repera nu doar mingile cazute in afara terenului, ci si greselile de picior comise la serviciu. In plus, americanii au inregistrat diverse voci umane pentru a imita strigatul "out" produs de arbitrii de tusa pana in prezent. Sistemul Hawk-Eye LIVE a fost deja introdus in mod reusit la World TeamTennis, competitie neoficiala organizata in SUA, castigata de New York Empire in dauna echipei Chicago Smash.

Nemultumirile jucatorilor cu privire la Hawk-Eye LIVE: "E al dracului de oribil!"

"Imi pare rau pentru limbaj, dar arbitrajul a fost al dracului de oribil. Nu l-am suportat. S-a intamplat ca Novak sa serveasca foarte mult in afara terenului, hawk-eye-ul live nu a scos niciun sunet, eu mi-am zis ca e o gluma buna si amandoi am ras. Nu sunt un fan al noului sistem. Vor face ce au de gand sa faca, nu conteaza ce spun eu. Nu vor schimba nimic pentru ca Frances Tiafoe a spus ceva," a declarat tenismenul american dupa meciul pierdut cu Novak Djokovic in turul 2 la Australian Open 2021.

"Marea problema e ca nu e precis deloc. Surprinzator, jucatorii prefera o greseala automata uneia umane, pentru ca in al doilea caz avem impresia ca devine ceva personal; suntem paranoici si intotdeauna avem in cap ideea ca arbitrii au ceva cu noi. Cu masinariile in spate insa nu poti impinge paranoia atat de departe. Dar este o problema, mai ales cand poti sa vezi urmele mingilor foarte bine, diferite de deciziile masinariei. Imi e dor si de challenge-uri, cred ca oamenilor si jucatorilor chiar le placeau challenge-urile, era o combinatie buna, sansa de a cere o reluare oficiala de trei ori per set.

De cand s-a introdus arbitrajul automat, simt ca nivelul arbitrajului prestat de arbitrii de scaun a scazut. Nu stiu daca exista o legatura; acum arbitrii sunt preocupati doar de timpul scurs intre puncte. Mi se pare ca au o singura misiune: sa te avertizeze daca depasesti cele 25 de secunde. Asta e tot ce simti cand mergi sa iti iei prosopul, acest tip de stres permanent," a adaugat Gilles Simon, care a cedat inca din primul tur la Melbourne, in fata grecului Stefanos Tsitsipas.