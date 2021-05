Simona Halep, sfasiata in momentul anuntului care ii confirma absenta la Roland Garros: "Gandul ca nu voi fi la Paris ma umple cu tristete!" 

Simona Halep a confirmat pe Twitter in mod oficial absenta sa de la editia 2021 a Grand Slam-ului parizian. Va fi primul turneu de mare slem la care jucatoarea nascuta la Constanta nu va participa din cauza unei accidentari. In perioada august 2010 - octombrie 2020, Halep a bifat 39 de prezente consecutive pe tablourile principale ale turneelor de mare slem.

"Cu durere in inima anunt ca ma voi retrage de la Roland Garros in acest an. Din pacate, ruptura musculara suferita la gamba stanga necesita mai mult timp de recuperare, iar timpul pana la turneu e, pur si simplu, prea scurt. Sa ma retrag de la un Grand Slam e o decizie care contravine instinctelor si aspiratiilor mele ca sportiva, dar este lucrul corect de facut si singura decizie de luat in acest moment.

Gandul ca nu voi fi la Paris ma umple cu tristete, dar imi voi concentra energia pentru a ma recupera, pe a ramane optimista si a ma intoarce pe teren cat de repede posibil, in conditiile in care va fi sigur sa o fac. Roland Garros 2022, pazea! A bientot!" a scris Simona Halep pe Twitter.

"Recuperare grabnica, Simona! A bientot!" i-au raspuns reprezentantii turneului de la Roland Garros pe aceeasi retea de socializare.

Simona Halep are ca principal obiectiv pentru acest an castigarea unei medalii olimpice la Tokyo, iar in viitorul apropiat, unicul scop al jucatoarei din Romania este sa se asigure, din punct de vedere medical, ca va face toate lucrurile necesare pentru a putea fi apta de joc la Olimpiada (23 iulie - 8 august).

It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp