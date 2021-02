Mai rau decat VAR-ul in fotbal? Mai multi tenismeni, revoltati de sistemul hawk-eye live: "Imi pare rau pentru limbaj, dar arbitrajul automat e al dracului de oribil!" 

Noul sistem de arbitraj automat din tenis, hawk-eye live le-a dat batai de cap multor jucatori la Australian Open 2021.

Gilles Simon si Frances Tiafoe se numara printre tenismenii care se impotrivesc introducerii sistemului de arbitraj automat, numit hawk-eye LIVE, prin care au fost eliminati de pe terenul de tenis arbitrii de linie.

Odata implementat acest sistem, oficialii ATP si WTA au decis eliminarea totala a arbitrilor de linie, dar si a posibilitatii jucatorilor de a cere challenge, pentru a se putea asigura de veridicitatea deciziilor. Printre jucatorii frustrati de noutatea, dar mai ales inexactitatile sistemului s-a numarat si Simona Halep, care a aratat cateva grimase de nemultumire la anumite mingi-limita in partida cu Serena Williams, pierduta 3-6, 3-6.

Tiafoe continues: They're gonna do what they're gonna do. It doesn't matter what I say. They're not gonna change anything because Frances Tiafoe said it. I'm never gonna be for it. — Michal Samulski (@MichalSamulski) February 10, 2021

"Imi pare rau pentru limbaj, dar arbitrajul a fost al dracului de oribil. Nu l-am suportat. S-a intamplat ca Novak sa serveasca foarte mult in afara terenului, hawk-eye-ul live nu a scos niciun sunet, eu mi-am zis ca e o gluma buna si amandoi am ras. Nu sunt un fan al noului sistem. Vor face ce au de gand sa faca, nu conteaza ce spun eu. Nu vor schimba nimic pentru ca Frances Tiafoe a spus ceva," a declarat tenismenul american dupa meciul pierdut cu Novak Djokovic in turul 2 la Australian Open 2021.

"Marea problema e ca nu e precis deloc. Surprinzator, jucatorii prefera o greseala automata uneia umane, pentru ca in al doilea caz avem impresia ca devine ceva personal; suntem paranoici si intotdeauna avem in cap ideea ca arbitrii au ceva cu noi. Cu masinariile in spate insa nu poti impinge paranoia atat de departe. Dar este o problema, mai ales cand poti sa vezi urmele mingilor foarte bine, diferite de deciziile masinariei. Imi e dor si de challenge-uri, cred ca oamenilor si jucatorilor chiar le placeau challenge-urile, era o combinatie buna, sansa de a cere o reluare oficiala de trei ori per set.

De cand s-a introdus arbitrajul automat, simt ca nivelul arbitrajului prestat de arbitrii de scaun a scazut. Nu stiu daca exista o legatura; acum arbitrii sunt preocupati doar de timpul scurs intre puncte. Mi se pare ca au o singura misiune: sa te avertizeze daca depasesti cele 25 de secunde. Asta e tot ce simti cand mergi sa iti iei prosopul, acest tip de stres permanent," a adaugat Gilles Simon, care a cedat inca din primul tur la Melbourne, in fata grecului Stefanos Tsitsipas.

GILLES SIMON (translated from French) - the 36-year-old unloads about Hawk-Eye Live, chair umpires and the state of officiating these days. A must read for keen tennis fans. pic.twitter.com/yn9jxvUeGG — Tom Tebbutt (@tomtebbutt) February 10, 2021