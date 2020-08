VIITORUL E AICI | Arbitrii de linie vor fi eliminati de catre un sistem care revolutioneaza configuratia actuala a tenisului

250 de arbitri de linie nu vor mai fi chemati la US Open, in urma introducerii noului sistem Hawk-Eye.

Pentru a limita numarul de oameni prezenti la Flushing Meadows, in contextul pandemiei de coronavirus, organizatorii US Open au decis implementarea acestui sistem pe toate terenurile, mai putin pe primele doua stadioane, Arthur Ashe si Louis Armstrong.

Numarul total al arbitrilor care vor oficia la US Open va scadea, in consecinta, de la 350 la 100. Nu e prima data cand americanii experimenteaza la US Open si schimba configuratia tenisului.

In 2006, US Open era primul turneu de mare slem care implementa cu succes sistemul hawk-eye, menit sa serveasca pentru a lamuri mingile care aterizeaza milimetric pe ori langa liniile terenului.

14 ani mai tarziu, Openul American va implementa sistemul Hawk-Eye-LIVE, o masinarie care va inlocui integral contributiile arbitrilor de linie.

Aparatul va putea repera nu doar mingile cazute in afara terenului, ci si greselile de picior comise la serviciu. In plus, americanii au inregistrat diverse voci umane pentru a imita strigatul "out" produs de arbitrii de tusa pana in prezent. Sistemul Hawk-Eye LIVE a fost deja introdus in mod reusit la World TeamTennis, competitie neoficiala organizata in SUA, castigata de New York Empire in dauna echipei Chicago Smash.

Director al Hawk-Eye North America, James Japhet a declarat urmatoarele: "Tehnologia de baza e similara cu cea a hawk-eye-ului vechi. Am adaugat cateva elemente in plus, cateva camere montate in spatele terenului care sunt atintite pe linia de fund si pot detecta greselile de picior. Am scos intregul element uman din oficiere," a spus James Japhet.

"Inteleg ca asta ar putea omori arbitrajul, pentru ca majoritatea arbitrilor de scaun au fost arbitri de linie la inceput. Cumva indepartam si o parte a distractiei oferite de challenge-uri, pentru ca fanilor le place sa spuna daca ei cred ca mingea a fost afara sau nu," a adaugat James Japhet. "Dar putem inlocui asta aratandu-le fanilor reluarile in acelasi timp in care le vor vedea atat oficialii, cat si jucatorii. Cat despre tenismeni, ei nu se vor mai ingrijora in legatura cu deciziile eronate. Daca avem la dispozitie un sistem mai bun, nu suntem noi datori sa il punem la dispozitia sportivilor nostri?" a completat James Japhet.

