1 noiembrie 2025, Universitatea Cluj - FCSB 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de ardeleni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă 11 victorii și două remize.

Dobrogenii au doar un succes în ultimele 11 deplasări din Superligă (25 ianuarie 2026, Petrolul - Farul 0-1), în rest trei rezultate de egalitate și șapte partide pierdute.

A șasea echipă de primă ligă a lui Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău a fost instalat pe banca grupării constănțene în această vară, Farul fiind a șasea echipă pe care ,,Moțul” o antrenează pe prima scenă, competiție în care a debutat ca antrenor pe 5 august 2005, în Jiul Petroșani - Gloria Bistrița 0-2.

Va fi și un duel între tehnicienii cu cele mai multe meciuri în competiția elită a României: Ioan Ovidiu Sabău - 330, respectiv Cristiano Bergodi - 285.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două formații s-au mai duelat în principala competiție internă de opt ori, de patru ori s-au impus clujenii, un joc a fost câștigat de constănțeni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Ionuț Larie, jucătorul activ cu cele mai multe sezoane în prima ligă, 19

Ionuț Larie este fotbalistul activ cu cele mai multe sezoane în Superligă, căpitanul fariștilor aflându-se la startul celei de a 19-a stagiuni la cel mai înalt nivel.

De partea cealaltă, Dan Nistor (512 meciuri în Superligă) începe campionatul având doar trei meciuri distanță de liderul all-time din clasamentul prezențelor, Ionel Dănciulescu - 515 jocuri. Info: LPF

VIDEO Denis Alibec și Cristiano Bergodi în conferințele de presă dinaintea meciului