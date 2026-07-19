LIVE TEXT U Cluj - Farul Constanța, de la ora 17:00! Ioan Ovidiu Sabău debutează pe banca Farului

U Cluj - Farul Constanța, de la ora 17:00! Ioan Ovidiu Sabău debutează pe banca Farului Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Continuă prima etapă din Superligă, ediția 2026-2027.

TAGS:
u cluj farulU ClujFarul ConstantaCristiano BergodiIoan Ovidiu SabauDenis Alibec
Din articol

U Cluj - Farul Constanța

1 noiembrie 2025, Universitatea Cluj - FCSB 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de ardeleni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă 11 victorii și două remize.

Dobrogenii au doar un succes în ultimele 11 deplasări din Superligă (25 ianuarie 2026, Petrolul - Farul 0-1), în rest trei rezultate de egalitate și șapte partide pierdute.

A șasea echipă de primă ligă a lui Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău a fost instalat pe banca grupării constănțene în această vară, Farul fiind a șasea echipă pe care ,,Moțul” o antrenează pe prima scenă, competiție în care a debutat ca antrenor pe 5 august 2005, în Jiul Petroșani - Gloria Bistrița 0-2.

Va fi și un duel între tehnicienii cu cele mai multe meciuri în competiția elită a României: Ioan Ovidiu Sabău - 330, respectiv Cristiano Bergodi - 285.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două formații s-au mai duelat în principala competiție internă de opt ori, de patru ori s-au impus clujenii, un joc a fost câștigat de constănțeni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Ionuț Larie, jucătorul activ cu cele mai multe sezoane în prima ligă, 19

Ionuț Larie este fotbalistul activ cu cele mai multe sezoane în Superligă, căpitanul fariștilor aflându-se la startul celei de a 19-a stagiuni la cel mai înalt nivel. 

De partea cealaltă, Dan Nistor (512 meciuri în Superligă) începe campionatul având doar trei meciuri distanță de liderul all-time din clasamentul prezențelor, Ionel Dănciulescu - 515 jocuri. Info: LPF

VIDEO Denis Alibec și Cristiano Bergodi în conferințele de presă dinaintea meciului

Publicitate
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peste 170.000 de oameni s-au distrat pe litoral în acest weekend. Turist: ”O masă ne-a dus la 114 lei două persoane”
Peste 170.000 de oameni s-au distrat pe litoral în acest weekend. Turist: ”O masă ne-a dus la 114 lei două persoane”
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
ULTIMELE STIRI
Kylian Mbappe: „Pot înţelege că unii oameni cred că e o glumă”
Kylian Mbappe: „Pot înţelege că unii oameni cred că e o glumă”
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
FCSB forțează un transfer neașteptat: un fundaș central de la Cupa Mondială 2026 este gata să semneze
FCSB forțează un transfer neașteptat: un fundaș central de la Cupa Mondială 2026 este gata să semneze
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

Costel Gâlcă semnează și revine pe bancă

Costel Gâlcă semnează și revine pe bancă

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale
Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge
E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge
Alte subiecte de interes
Sabău a făcut analiza victoriei în fața lui Hagi. Ce a remarcat antenorul lui U Cluj
Sabău a făcut analiza victoriei în fața lui Hagi. Ce a remarcat antenorul lui U Cluj
5 meciuri de urmarit in diviziile inferioare! "U" Cluj - Farul si Recea - Csikszereda, printre partidele de interes
5 meciuri de urmarit in diviziile inferioare! "U" Cluj - Farul si Recea - Csikszereda, printre partidele de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

stirileprotv Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

stirileprotv Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

stirileprotv România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!