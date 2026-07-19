E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge Stranieri
SPORT.RO
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Aventura lui Denis Drăguș la Trabzonspor s-a încheiat. Conducerea clubului turc a confirmat despărțirea de atacantul român, iar negocierile pentru un transfer sunt deja în desfășurare.

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Potrivit NTV Spor, Zeyyat Kafkas, vicepreședintele formației, a transmis că cinci fotbaliști vor părăsi echipa în această vară. Oficialul i-a nominalizat doar pe Denis Drăguș și pe englezul John Lundstram, menționând că există discuții pentru cedarea amândurora.

Jucătorul român în vârstă de 27 de ani a participat la cantonamentul de vară doar pentru a-și menține forma fizică. Antrenorul l-a informat deja că nu face parte din planurile sale pentru stagiunea viitoare.

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Situație complicată la negocieri

Deși plecarea este certă, detaliile financiare ale transferului reprezintă un obstacol. Atacantul mai are un angajament valabil pe două sezoane și își dorește să încaseze toți banii până la scadență, adică trei milioane de euro, pentru a pleca din postura de jucător liber.

Conducerea lui Trabzonspor refuză această variantă. Oficialii turci nu doresc să îi achite suma integrală și nici nu îi permit să plece liber de contract, solicitând o sumă de transfer în schimbul mutării sale. FCSB se numără printre echipele interesate de internaționalul român, însă acesta se află și pe lista altor grupări din Turcia sau din străinătate.

Cifrele lui Drăguș în Turcia

Cota de piață a fotbalistului este evaluată la două milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În primul său sezon la Trabzonspor, Drăguș a bifat 26 de meciuri, marcând trei goluri și oferind o pasă decisivă. În al doilea an, atacantul a fost împrumutat la Gaziantep, formație pentru care a înregistrat 13 apariții și a înscris două goluri.

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