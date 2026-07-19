Chiar dacă la finalul sezonului competițional 2025-2026 Ousmane Dembele părea favorit pentru încă un trofeu, acum calculele par să se fi schimbat. Leo Messi (39 de ani) a avut un nou Mondial ”de vis”, reușind să ducă Argentina din nou în marea finală, astfel că este luat serios în calcul pentru al nouălea Balon de Aur din cariera sa.

Messi, favorit pentru câștigarea Balonului de Aur

Spaniolii de la Marca scriu că sud-americanul este chiar favorit pentru a câștiga din nou trofeul, iar dacă Argentina va reuși să-și apere titlul mondial, Messi va avea șanse tot mai mari.

Doi jucători îi pot face concurență: Rodri și Lamine Yamal, dar totul depinde de câștigarea marelui trofeu și de prestația din finală. În plus, sursa citată scrie că un eventual triumf al Spaniei poate readuce în cărți și alți fotbaliști, precum Harry Kane, Jude Bellingham, Kylian Mbappe sau Ousmane Dembele.

Stadionul New York New Jersey va găzdui finala Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Spania şi Argentina. Arena are o capacitate de 82.500 de locuri.

Până în prezent, pe acest stadion s-au disputat deja şapte meciuri, care au scris pagini importante de istorie. Până acum, peste 560.000 de suporteri au trecut prin turnicheţi, informează news.ro.

Spania - Argentina, ora 22:00 | Echipele probabile: