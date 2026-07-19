FCSB a debutat cu o victorie în noul sezon din Superliga României, scor 2-0 cu FC Argeș, pe stadionul din Ghencea. Daniel Bîrligea a înscris cu o lovitură de cap în minutul 19, iar Florin Tănase a închis tabela în prelungirile primei părți, din penalty.

FCSB îl transferă gratis pe Luca Stancu de la Hermannstadt

Becali vrea o campanie spectaculoasă de transferuri pentru a se bate din nou la titlu. După ce a bifat deja trei mutări importante, patronul FCSB-ului a confirmat că a rezolvat și transferul lui Luca Stancu (21 de ani), fundașul dreapta de la Heramnnstadt.

Transferul internaționalului de tineret reprezintă și o oportunitate pentru fosta campioană, în contextul în care Stancu va fi transferat gratis, scrie digisport.ro, informație confirmată și de sursele Sport.ro.

Noul jucător al FCSB-ului va semna un contract valabil pentru următoarele trei sezoane, urmând ca Hermannstadt să păstreze și un procent dintr-un viitor transfer.

”Noi avem în stânga, l-am luat pe băiatul ăla de la Sibiu. Da. Luca Stancu. Să avem dublură acolo pentru regula U21. Joacă stânga-dreapta”, spunea Becali, la Digi Sport.

Aymen Boutoutaou, transferul verii la FCSB

Aymen Boutoutaou (25 de ani) este noul jucător al lui FCSB. Francezul de origine algeriană a sosit de la Sochaux, iar sâmbătă a fost prezentat oficial.