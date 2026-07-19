Ce le-a spus Lionel Messi coechipierilor săi înainte de Spania - Argentina

Ce le-a spus Lionel Messi coechipierilor săi înainte de Spania - Argentina CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mesajul lui Lionel Messi înainte de finala Cupei Mondiale din 2026. 

TAGS:
Lionel MessiArgentinaSpaniaCM 2026Cupa Mondiala
Din articol

Lionel Messi

  • Gettyimages 2283650903 lionel messi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu 16 ore înainte de finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 împotriva Spaniei, căpitanul echipei Argentinei, Lionel Messi, a transmis un mesaj de mulţumire coechipierilor şi staffului tehnic, afirmând că, indiferent de rezultatul de duminică, echipa a scris deja o poveste pe care „nimeni nu o poate şterge”, informează EFE.

Recunoștința lui Lionel Messi

„Cel mai frumos lucru din toţi aceşti ani nu a fost niciodată reprezentat doar de titluri, ci de călătoria în sine. Faptul că am împărtăţit viaţa de zi cu zi cu acest grup, că am concurat împreună, că ne-am ridicat în momentele dificile şi că ne-am bucurat de fiecare etapă”, a scris decarul argentinian pe profilul său de Instagram.

Vedeta în vârstă de 39 de ani a naţionalei Argentinei şi-a însoţit mesajul cu o fotografie a întregului lot „Albiceleste” şi a staffului tehnic. Duminică, la New Jersey, echipa îşi propune să cucerească al patrulea titlu mondial şi al doilea consecutiv, după victoriile din Argentina (1978), Mexic (1986) şi Qatar (2022).

Messi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de fiecare dintre coechipierii săi, faţă de staff-ul tehnic şi faţă de „toţi oamenii care lucrează în fiecare zi pentru a se asigura că această echipă rămâne o familie”.

„Indiferent ce se va întâmpla mâine (n.r.: duminică), acest grup a scris deja o pagină de istorie pe care nu o vom uita niciodată şi pe care nimeni nu o poate şterge”, a conchis superstarul mondial al fotbalului, citat de Agerpres

Spania - Argentina, marea finală de la CM 2026

Finala Spania - Argentina se va juca astăzi, începând cu ora 22:00, și va fi redată LIVE TEXT pe Sport.ro. 

Echipele probabile:

Spania (4-2-3-1): Simon - Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella - Rodri, Fabian - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Selecţioner: Luis de la Fuente.

Argentina (4-4-2): Martinez - Nahuel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone - Messi, Julian Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
ARTICOLE PE SUBIECT
Spania - Argentina, marea finală de la Campionatul Mondial din 2026, de la ora 22:00! Lamine Yamal vs Lionel Messi în ”Finalissima”
Spania - Argentina, marea finală de la Campionatul Mondial din 2026, de la ora 22:00! Lamine Yamal vs Lionel Messi în ”Finalissima”
Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei
Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei
A mizat 1,5 milioane de dolari pe Argentina, deși pierde pe bandă rulantă. Îl ajunge blestemul pe Messi?!
A mizat 1,5 milioane de dolari pe Argentina, deși pierde pe bandă rulantă. Îl ajunge blestemul pe Messi?!
Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale
Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale
„Noul Messi” s-a hotărât și semnează: destinație surprinzătoare pentru fostul jucător de la Barcelona
„Noul Messi” s-a hotărât și semnează: destinație surprinzătoare pentru fostul jucător de la Barcelona
ULTIMELE STIRI
ACUM: Petrolul Ploiești - Dinamo 0-0! Meciul cu numărul 100 între ”lupi” și ”câini”. Penalty pentru gazde!
ACUM: Petrolul Ploiești - Dinamo 0-0! Meciul cu numărul 100 între ”lupi” și ”câini”. Penalty pentru gazde!
120.000.000€ pentru Lautaro Martinez!
120.000.000€ pentru Lautaro Martinez!
Ce spun bookmakerii cu mai puțin de trei ore înainte de Spania - Argentina. Verdictul caselor de pariuri
Ce spun bookmakerii cu mai puțin de trei ore înainte de Spania - Argentina. Verdictul caselor de pariuri
Una caldă, alta rece pentru Andrei Rațiu! Liverpool nu l-a avut pe listă, dar un club uriaș ar sta ”la pândă”
Una caldă, alta rece pentru Andrei Rațiu! Liverpool nu l-a avut pe listă, dar un club uriaș ar sta ”la pândă”
FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis
FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric

Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric



Recomandarile redactiei
FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis
FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis
120.000.000€ pentru Lautaro Martinez!
120.000.000€ pentru Lautaro Martinez!
ACUM: Petrolul Ploiești - Dinamo 0-0! Meciul cu numărul 100 între ”lupi” și ”câini”. Penalty pentru gazde!
ACUM: Petrolul Ploiești - Dinamo 0-0! Meciul cu numărul 100 între ”lupi” și ”câini”. Penalty pentru gazde!
Ce spun bookmakerii cu mai puțin de trei ore înainte de Spania - Argentina. Verdictul caselor de pariuri
Ce spun bookmakerii cu mai puțin de trei ore înainte de Spania - Argentina. Verdictul caselor de pariuri
E gata! Internaționalul român va juca în Liga 2
E gata! Internaționalul român va juca în Liga 2
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

stirileprotv Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii

stirileprotv Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii

Un soldat, la un pas să se prăbușească în timpul ceremoniei de Ziua Aviației. I se făcuse rău din cauza căldurii

stirileprotv Un soldat, la un pas să se prăbușească în timpul ceremoniei de Ziua Aviației. I se făcuse rău din cauza căldurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!