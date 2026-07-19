Ce le-a spus Lionel Messi coechipierilor săi înainte de Spania - Argentina

Ce spun bookmakerii cu mai puțin de trei ore înainte de Spania - Argentina. Verdictul caselor de pariuri

Cu 16 ore înainte de finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 împotriva Spaniei, căpitanul echipei Argentinei, Lionel Messi, a transmis un mesaj de mulţumire coechipierilor şi staffului tehnic, afirmând că, indiferent de rezultatul de duminică, echipa a scris deja o poveste pe care „nimeni nu o poate şterge”, informează EFE.

Recunoștința lui Lionel Messi

„Cel mai frumos lucru din toţi aceşti ani nu a fost niciodată reprezentat doar de titluri, ci de călătoria în sine. Faptul că am împărtăţit viaţa de zi cu zi cu acest grup, că am concurat împreună, că ne-am ridicat în momentele dificile şi că ne-am bucurat de fiecare etapă”, a scris decarul argentinian pe profilul său de Instagram.

Vedeta în vârstă de 39 de ani a naţionalei Argentinei şi-a însoţit mesajul cu o fotografie a întregului lot „Albiceleste” şi a staffului tehnic. Duminică, la New Jersey, echipa îşi propune să cucerească al patrulea titlu mondial şi al doilea consecutiv, după victoriile din Argentina (1978), Mexic (1986) şi Qatar (2022).

Messi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de fiecare dintre coechipierii săi, faţă de staff-ul tehnic şi faţă de „toţi oamenii care lucrează în fiecare zi pentru a se asigura că această echipă rămâne o familie”.

„Indiferent ce se va întâmpla mâine (n.r.: duminică), acest grup a scris deja o pagină de istorie pe care nu o vom uita niciodată şi pe care nimeni nu o poate şterge”, a conchis superstarul mondial al fotbalului, citat de Agerpres.