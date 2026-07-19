Mihai Stoica a dezvăluit ce mutări plănuiește FCSB în următoarea perioadă.

Mihai Stoica: ”Am înaintat o ofertă pentru un atacant lateral, dar a fost respinsă! Urmează să înaintăm alta!”

Oficialul roș-albaștrilor a declarat că este urgent ca FCSB să transfere în cât mai scurt timp un fundaș central, având în vedere faptul că Mihai Popescu este deocamdată accidentat, iar Siyabonga Ngezana se reface încă după operație, și un atacant, ca dublură pentru Daniel Bîrligea.

Denis Drăguș este principala variantă pentru postul de atacant central, însă, în cazul în care internaționalul român nu va reuși să ajungă la FCSB, MM Stoica are și o variantă de rezervă.

În același timp, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că în atacul roș-albaștrilor va mai ajunge încă un atacant lateral, pentru care a fost deja făcută o ofertă. Clubul de care aparține a refuzat prima ofertă, însă Mihai Stoica spune că FCSB va mai face o încercare.

”Mai vine sigur un fundaș central, va mai veni sută la sută un atacant, o dublură la Daniel Bîrligea, doar că acolo trebuie să fim pregătiți cu backup în cazul în care vine Drăguș.

Și am mai înaintat o ofertă pentru un alt atacant lateral, dar a fost respinsă. Urmează să înaintăm alta, dar o să vedem. Nu e urgență. Urgențele sunt fundașul central și atacantul”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.