Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, a fost dorit de mai multe echipe în ultima perioadă. Cota sa de piață a crescut semnificativ după ce a prins două convocări la națională sub comanda regretatului Mircea Lucescu.

Kevin Ciubotaru rămâne la Hermannstadt, în Liga 2

În trecut, a fost dorit de FCSB, iar acum au existat tatonări cu echipe din străinătate, dar în cele din urmă se pare că fundașul va rămâne la Hermannstadt. Din informațiile Sport.ro, Ciubotaru va începe sezonul alături de sibieni, dar nu este exclus o posibilă mutare până la încheierea ferestrei de transferuri, în septembrie.

Ciubotaru are o clauză de reziliere în valoare de 450.000 de euro în contractul cu echipa sa, dar există posibilitatea ca acesta să fie transferat pentru o sumă mai mică.

Un singur meci a prins Kevin Ciubotaru la naționala României (45 de minute în amicalul cu Moldova, scor 2-1). A mai prins, de asemenea, alte două meciuri pe banca de rezerve (1-0 cu Austria și 0-2 cu Slovacia).

În sezonul precedent, fundașul stânga a evoluat în 39 de partide pentru cei de la Hermannstadt, în campionat și Cupa României, reușind să bifeze și două assist-uri.

Kevin Ciubotaru este născut la Roma și s-a format la juniorii cluburilor Polisportiva Citta din Ciampino, Rapid Viena, FV Austria XIII, Admira Wacker, AVA Football Club, Parma Calcio, Kinetic Academy și Glasgow Rangers.

La nivel de seniori a evoluat pentru Rangers FC B (2022-2023), FC Hermannstadt (2023-2024, 2025-prezent) și Unirea Ungheni (2024-2025 / împrumutat).