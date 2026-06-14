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Fotbalistul a dezvăluit de ce i-a mințit pe cei de la FCSB: ”Cea mai grea decizie din viața mea!” Când revine pe teren

Simona Halep a sărbătorit alături de oameni dragi o carieră impresionantă. Iar totul a fost pus la punct de Patrick Ciorcilă, organizatorul Sports Festivel, într-un eveniment de excepție. La Cluj, sâmbătă seara, Simona Halep a jucat un meci de dublu alături de Andrei Pavel, Elina Svitolina și Gael Monfils, iar din tribune a fost aplaudată de fani și personalități din sport, dar și de cei din familie.

N-au lipsit Tania Halep și Stere Halep, părinții săi, cei care au crezut cu toată puterea lor în capacitatea Simonei de a ajunge până pe culimile tenisului - lider WTA și de două ori câștigătoare de turnee de Mare Șlem.

