VIDEO EXCLUSIV Simona Halep, mesaj superb îndreptat către părinții săi: "Mereu m-au avertizat asta!"

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Alexandru Hațieganu
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Familia i-a fost alături Simonei Halep la evenimentul de la Cluj, transmis în direct de Pro TV și VOYO.

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Simona Halep a sărbătorit alături de oameni dragi o carieră impresionantă. Iar totul a fost pus la punct de Patrick Ciorcilă, organizatorul Sports Festivel, într-un eveniment de excepție. La Cluj, sâmbătă seara, Simona Halep a jucat un meci de dublu alături de Andrei Pavel, Elina Svitolina și Gael Monfils, iar din tribune a fost aplaudată de fani și personalități din sport, dar și de cei din familie.

N-au lipsit Tania Halep și Stere Halep, părinții săi, cei care au crezut cu toată puterea lor în capacitatea Simonei de a ajunge până pe culimile tenisului - lider WTA și de două ori câștigătoare de turnee de Mare Șlem.

Simona Halep: "M-au avertizat să rămân cu picioarele pe pământ"

După mesaje adresate către fani și oameni care i-au fost în echipă Simona i-a mulţumit şi familiei sale, în special tatălui său, care "a crezut nebuneşte în acest vis", şi mamei sale, "care a echilibrat balanţa". "M-au educat frumos, mereu m-au avertizat să rămân cu picioarele pe pământ", a transmis Simona.

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Cariera Simonei Halep, în cifre

Titluri WTA de simplu: 24 - Melbourne, Toronto - 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) - 2020, Wimbledon (Grand Slam) - 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 18 - Cluj-Napoca (2021); Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

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