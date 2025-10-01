GALERIE FOTO „Zeița” Croației, Donna Vekic, a dezvăluit care e primul lucru pe care îl face dimineața. Răspunsul aduce aminte de Sorana Cîrstea

Donna Vekic, dezvăluiri despre stilul său de viață și impactul tenisului în viața ei.

Donna Vekic (29 de ani) este vicecampioană olimpică la tenis, dar trăiește una dintre dramele de care suferă multe alte jucătoare de tenis.

Într-un interviu acordat revistei Elle Croația, Donna Vekic a recunoscut că primul lucru pe care îl face diminețile este să identifice potențialele surse de durere fizică.

Donna Vekic: „De fiecare dată când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac este să verific dacă mă doare ceva.”

Întrebată dacă se gândește în permanență la propriul corp, ca jucătoare profesionistă de tenis, Donna Vekic a replicat: „Nu în fiecare secundă, dar des. Practic, de fiecare dată când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac este să verific dacă mă doare ceva.

Și asta e ceva ce aștept cu adevărat cu nerăbdare atunci când mă voi opri din a juca tenis profesionist – să mă trezesc și să nu-mi pese dacă mă doare puțin gâtul sau spatele.

Și, pur și simplu, să nu trebuiască să-mi fac griji în ziua respectivă dacă voi putea face toate antrenamentele,” a explicat Vekic pentru Elle Croația.

Donna Vekic, un nume primit în onoarea Madonnei

Răspunsul Donnei Vekic a adus aminte de situația Soranei Cîrstea, care s-a confruntat des cu accidentările și a ratat a doua parte a sezonului 2024 din cauza unor dureri cronice la picior.

Explicându-și originea numelui, Donna Vekic a dezvăluit: „Tatăl meu mi-a dat numele, cred că asculta Madonna în perioada aceea, de aici vine explicația,” a răspuns jucătoarea croată.

În 2025, Donna Vekic are, pentru prima dată după patru sezoane consecutive, palmares negativ în circuitul WTA.

Cu treisprezece victorii și douăzeci și două de eșecuri, Donna Vekic speră să își relanseze cariera în 2026.

Jucătoarea croată a dezvăluit ce urăște să facă dimineața

Până atunci, va mai avea însă de înfruntat dimineți în care se va trezi cu dureri, dar și dimineți în care se va putea bucura de o cafea bună înainte de a-și începe antrenamentul

„Indiferent dacă sunt într-un turneu sau nu, fiecare zi începe cu cafea. Iubesc diminețile lente și, atunci când nu sunt într-un turneu, încerc să mă organizez așa.

Urăsc antrenamentele de dimineață devreme, așa că, dacă pot, mă antrenez după ora 11, ca să-mi pot bea cafeaua, să iau micul dejun și să mă pregătesc pentru antrenament,” și-a explicat Donna Vekic preferințele în ce privește programul de antrenament.

Donna Vekic ocupă în prezent locul 69 în clasamentul WTA.

