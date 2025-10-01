Donna Vekic (29 de ani) este vicecampioană olimpică la tenis, dar trăiește una dintre dramele de care suferă multe alte jucătoare de tenis.

Într-un interviu acordat revistei Elle Croația, Donna Vekic a recunoscut că primul lucru pe care îl face diminețile este să identifice potențialele surse de durere fizică.

Donna Vekic: „De fiecare dată când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac este să verific dacă mă doare ceva.”

Întrebată dacă se gândește în permanență la propriul corp, ca jucătoare profesionistă de tenis, Donna Vekic a replicat: „Nu în fiecare secundă, dar des. Practic, de fiecare dată când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac este să verific dacă mă doare ceva.

Și asta e ceva ce aștept cu adevărat cu nerăbdare atunci când mă voi opri din a juca tenis profesionist – să mă trezesc și să nu-mi pese dacă mă doare puțin gâtul sau spatele.

Și, pur și simplu, să nu trebuiască să-mi fac griji în ziua respectivă dacă voi putea face toate antrenamentele,” a explicat Vekic pentru Elle Croația.