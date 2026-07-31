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Cristiano Bergodi a făcut un anunț clar în privința transferului lui Jovo Lukic, atacant bosniac vizat de plecarea de la Universitatea Cluj în schimbul câtorva milioane de euro. Se pare că e tot mai aproape plecarea atacantului, mai ales după întoarcerea acestuia de la Cupa Mondială 2026.

Deja, Lukic este parte din lotul U Cluj și se regăsește în planurile lui Cristiano Bergodi, dar italianul a declarat, la finalul returului cu Brann (scor 1-3), că așteaptă ca oamenii din conducere să ia o decizie: fie să îl vândă, fie să hotărască rămânerea atacantului sub comanda sa.

Jovo Lukic pleacă de la U Cluj? Cristiano Bergodi, mulțumit cu orice decizie a conducerii

Peninsularul este mulțumit cu orice anunț, că Jovo Lukic va pleca sau nu de la Universitatea Cluj, dar își dorește ca acesta să fie făcut cât mai repede.

”Cred că trebuie rezolvată această situație. Nu se poate merge așa. Lukic a dat gol astăzi (n.r.: - ieri), bravo lui! Dar, cred că trebuie găsită o soluție”, a spus Cristiano Bergodi despre situația lui Jovo Lukic, după Brann – U Cluj, 3-1.

Jovo Lukic, atacant la U Cluj, a fost prezent cu Bosnia la Cupa Mondială 2026

La turneul final din SUA, Mexic și Canada, Jovo Lukic a jucat o oră împotriva Canadei (1-1), în primul meci din faza grupelor, când a și înscris în minutul 45+1, a bifat patru minute cu Elveția (1-4) în a doua rundă, apoi a fost rezervă neutilizată cu Qatar (3-1) și SUA (0-2).

Jovo Lukic, golgheterul sezonului trecut din Superliga României cu 18 goluri, s-a întors apoi la U Cluj. Absent de la dubla cu Dinamo Kiev din Europa League și de la Supercupa României, contra Universității Craiova, Lukic a bifat, apoi, trei meciuri.

A și marcat, în Conference League, de două ori, în dubla cu Brann.