Inter își întărește lotul înainte de startul noului sezon pentru a se bate și în acest an cu șanse la campionat, dar mai ales pentru a performa și în Champions League în stagiunea viitoare.

Echipa antrenată de Cristi Chivu a reușit prima mutare importantă și l-a adus pe John Stones, care a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Manchester City.

Cristi Chivu a tras semnalul de alarmă: ce își dorește în mercato

Tehnicianul care a câștigat campionatul și cupa în Italia în primul sezon pe banca „nerazzarrilor” se bucură de aducerea lui John Stones, despre care a spus că întărește defensiva campioanei Italiei.

Cristi Chivu a transmis însă un mesaj subtil pentru conducerea lui Inter și a subliniat faptul că și-ar mai dori și alte transferuri în această vară.

„Sunt fericit de venirea lui Stones. Este important pentru noi din multe puncte de vedere: prin calitate, personalitate și carismă. El ridică nivelul apărării noastre. Acum ne concentrăm pe jucătorii pe care îi avem la dispoziție și îi așteptăm pe cei care revin din vacanța de după Cupa Mondială.

Mai este încă o lună de mercato. Echipa este competitivă, dar ai mereu nevoie de jucători importanți, care să te ajute să faci pasul înainte și să rămâi la nivelul ambițiilor acestui club.”, a spus Cristi Chivu, conform TMW.com.

Sfatul italienilor pentru Interul lui Cristi Chivu

Transferul lui John Stones a fost lăudat în presa din Italia, datorită salariului rezonabil pe care îl va avea engelzul, dar mai ales pentru că el a venit liber de contract, astfel că Inter nu a plătit o sumă în schimbul său.

Cu toate acestea, italienii de la TMW.com au subliniat faptul că echipa antrenată de Cristi Chivu nu ar trebui să se oprească aici pe piața transferurilor, pentru că ar mai avea nevoie de întăriri.

Ivan Cordoba, fost jucător important la Inter în perioada 2000 - 2012, s-a arătat mulțumit de aducerea lui Stones, dar speră în continuare la transferul lui Cristian Romero, conform sursei menționate mai sus. Columbianul crede că transferul fundașul de la Tottenham ar rezolva problemele din defensivă ale „nerazzurrilor”.

Rămâne de văzut dacă Inter se va mulțumi doar cu adiția lui Stones în apărarea sau va opta pentru aducerea a încă unui jucător.

Potrivit informațiilor actuale, stoperul cotat pe piața transferurilor la 12 milioane de euro va fi recompensat pe măsură în Italia. Jucătorul englez urmează să încaseze un salariu de 4 milioane de euro pe sezon.

Prin acest transfer, Cristi Chivu își întărește linia defensivă cu un fotbalist care aduce o vastă experiență internațională la cel mai înalt nivel.