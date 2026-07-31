Dinamo continuă să se întărească. Echipa din ”Ștefan cel Mare” a transferat un jucător care a fost integralist în urmă cu un an, în dubla manșă dintre FCSB și Shkendija din preliminariile Champions League (0-1 în tur, 1-2 în retur și 1-3 la general.

Dinamo bagă frica în FCSB: transfer de la Shkendija! ”Bine ai venit! Înțelegerea e pe trei sezoane”

Nord macedoneanul Imran Fetai va juca, așadar, la Dinamo. Stoperul este cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate și a fost legitimat un singur sezon la Shkendija, în prima ligă a Macedoniei de Nord.

Fetai a semnat un contract pe trei sezoane cu Dinamo.

”Bine ai venit, Imran Fetai!

Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija.

Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională.

De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol.

Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.

De asemenea, Imran a evoluat și în competițiile europene alături de Shkendija, având meciuri în rundele de calificare ale UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dar și 8 meciuri în grupele UEFA Conference League.

Imran Fetai a debutat și în naționala țării sale, având un total de trei meciuri jucate pentru aceasta la nivelul primei reprezentative.

Înțelegerea dintre Dinamo și Fetai se întinde pe o perioadă de 3 sezoane, până la 30.06.2029

Îi dorim lui Imran mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite la Dinamo!”, se arată în comunicatul emis de Dinamo.