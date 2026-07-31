OFICIAL Dinamo bagă frica în FCSB: transfer de la Shkendija! ”Bine ai venit! Înțelegerea e pe trei sezoane”

Dinamo bagă frica în FCSB: transfer de la Shkendija! ”Bine ai venit! Înțelegerea e pe trei sezoane” Superliga
SPORT.RO
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”Câinii” au mai bifat o achiziție în perioada de mercato.

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DinamoSuperligaFCSBShkendija
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Dinamo continuă să se întărească. Echipa din ”Ștefan cel Mare” a transferat un jucător care a fost integralist în urmă cu un an, în dubla manșă dintre FCSB și Shkendija din preliminariile Champions League (0-1 în tur, 1-2 în retur și 1-3 la general.

Dinamo bagă frica în FCSB: transfer de la Shkendija! ”Bine ai venit! Înțelegerea e pe trei sezoane”

Nord macedoneanul Imran Fetai va juca, așadar, la Dinamo. Stoperul este cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate și a fost legitimat un singur sezon la Shkendija, în prima ligă a Macedoniei de Nord.

Fetai a semnat un contract pe trei sezoane cu Dinamo.

”Bine ai venit, Imran Fetai!

Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija.

Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională.

De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol.

Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.

De asemenea, Imran a evoluat și în competițiile europene alături de Shkendija, având meciuri în rundele de calificare ale UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dar și 8 meciuri în grupele UEFA Conference League.

Imran Fetai a debutat și în naționala țării sale, având un total de trei meciuri jucate pentru aceasta la nivelul primei reprezentative.

Înțelegerea dintre Dinamo și Fetai se întinde pe o perioadă de 3 sezoane, până la 30.06.2029

Îi dorim lui Imran mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite la Dinamo!”, se arată în comunicatul emis de Dinamo.

Bursa transferurilor la Dinamo pentru sezonul 2026/27

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Imran Fetai (Shkendija / gratis), Dario Benavides (La Louviere / gratis), Yacine Bourhane (Aris Limassol / gratis), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Tudor Alistar (CSM Ceahlăul / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo), Vadym Kyrychenko (CS Dinamo)

Plecări - Maxime Sivis (FC Orenburg / 700.000 euro), Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore (FCSB / gratis), Matei Marin (ASA Tg. Mureș / gratis), Kennedy Boateng (Al Fateh / gratis), Georgi Milanov (Botev Plovdiv / gratis), Antonio Bordușanu (CSM Slatina / gratis), Valentin Dumitrache (Chindia / gratis), Casian Soare, Răzvan Pașcalău, Raul Rotund, Adrian Caragea, Jordan Ikoko, Luca Bărbulescu, Costin Amzăr (contracte reziliate), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Adriano Manole (Ștefăneștii de Jos / împrumutat), Ianis Doană (Știința Poli Timișoara / împrumutat), Bogdan Pitulac (CSM Rm. Vâlcea / împrumutat)

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