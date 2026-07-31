Ce se întâmplă cu Oțelul - Dinamo după accidentul echipei secunde: anunțul LPF

Ce se întâmplă cu Oțelul - Dinamo după accidentul echipei secunde: anunțul LPF Superliga
SPORT.RO
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Echipa a doua a lui Dinamo a fost implicată într-un accident rutier teribil.

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Microbuzul în care s-ar fi aflat 16 jucători și membri ai staffului echipei secunde a lui Dinamo a ieșit de pe carosabil și a intrat violent într-un copac.

În urma acestui accident, doctorul Constantin Covaciu și-a pierdut viața, așa cum a anunțat Dinamo prin intermediul comunicatului oficial. Adrian Ropotan a ajuns la spital cu fracturi, iar șoferul microbuzului este și el în stare gravă.

LPF a anunțat ce se întâmplă cu meciul Oțelul - Dinamo 

Dinamo are programat vineri meciul cu Oțelul, din runda a treia a Superligii, de la ora 21:30. În urma incidentelor întâmplate, duelul de la Galați ar fi putut fi amânat din cauza încărcăturii emoționale prin care trec dinamoviștii în urma incidentului tragic.

Cu toate acestea, Justin Ștefan a anunțat că partida se va juca, pentru că nu au primit vreo cerere de la Dinamo în acest sens.

„Liga Profesionistă de Fotbal nu a primit o astfel de cerere până la această oră”, a declarat secretarul general al LPF, conform Fanatik.ro.

Oțelul Galați - Dinamo, ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

Dinamo vine cu un moral bun după victoria din ultima etapă, scor 5-1 împotriva campioanei Universitatea Craiova, la primul meci pe teren propriu din acest sezon. Acum, ”câinii” vor avea în față un adversar dificil, neînvins în primele două etape din acest sezon.

Oțelul Galați are patru puncte după primele două runde și vrea să-și continue parcursul bun cu un rezultat pozitiv în fața echipei lui Nuno Campos.

„Va fi un meci foarte dificil. Ei au un rezultat de egalitate şi o victorie, ceea ce înseamnă că, până acum, nu au fost învinşi. Sunt o echipă foarte puternică, mai ales pe teren propriu. 

Sunt bine organizaţi, sunt agresivi. Este dificil să joci împotriva lor, în special acasă, aşa cum am spus. Dar cred că va fi un meci bun pentru noi, în care trebuie să fim la cel mai înalt nivel. 

Pentru că, dacă vrem să câştigăm, trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru'”, a spus Nuno Campos, la conferința de presă.

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