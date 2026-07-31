Ce se întâmplă cu Oțelul - Dinamo după accidentul echipei secunde: anunțul LPF

Microbuzul în care s-ar fi aflat 16 jucători și membri ai staffului echipei secunde a lui Dinamo a ieșit de pe carosabil și a intrat violent într-un copac.

În urma acestui accident, doctorul Constantin Covaciu și-a pierdut viața, așa cum a anunțat Dinamo prin intermediul comunicatului oficial. Adrian Ropotan a ajuns la spital cu fracturi, iar șoferul microbuzului este și el în stare gravă.

LPF a anunțat ce se întâmplă cu meciul Oțelul - Dinamo

Dinamo are programat vineri meciul cu Oțelul, din runda a treia a Superligii, de la ora 21:30. În urma incidentelor întâmplate, duelul de la Galați ar fi putut fi amânat din cauza încărcăturii emoționale prin care trec dinamoviștii în urma incidentului tragic.

Cu toate acestea, Justin Ștefan a anunțat că partida se va juca, pentru că nu au primit vreo cerere de la Dinamo în acest sens.

„Liga Profesionistă de Fotbal nu a primit o astfel de cerere până la această oră”, a declarat secretarul general al LPF, conform Fanatik.ro.