Campioana US Open 2021, Emma Răducanu (23 de ani, 39 WTA) părea că se va desprinde cu brio de greutățile trăite în ultimii cinci ani, după curajul acumulat în urma finalei jucate în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Chiar dacă a fost învinsă clar de Sorana Cîrstea în ultimul act al competiției, 6-0, 6-2, jucătoarea britanică a plecat acasă cu satisfacția de a fi jucat prima sa finală de turneu, după cea din America, în care a ieșit triumfătoare.

Emma Răducanu, învinsă cu 6-0, 7-6 de numărul 68 WTA, în primul tur la Roland Garros

Dar incertitudinile s-au reîngrămădit în viața profesională a Emmei Răducanu. Jucătoarea britanică a suferit cinci înfrângeri în cele doar șase partide oficiale jucate din luna februarie, până în prezent.

Întrebată la Paris de ce are nevoie pentru a depăși o perioadă complicată, cum a fost cea trăită după Transylvania Open, în care a fost chinuită de un virus, timp de două luni, Emma Răducanu a replicat, dar nu fără a fi copleșită de emoții.