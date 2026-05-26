Efectul finalei de la Cluj, evaporat. Emma Răducanu, înapoi în degringoladă, după Roland Garros
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu rămâne în top 50 WTA, în ciuda eliminării suferite în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros.

Campioana US Open 2021, Emma Răducanu (23 de ani, 39 WTA) părea că se va desprinde cu brio de greutățile trăite în ultimii cinci ani, după curajul acumulat în urma finalei jucate în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Chiar dacă a fost învinsă clar de Sorana Cîrstea în ultimul act al competiției, 6-0, 6-2, jucătoarea britanică a plecat acasă cu satisfacția de a fi jucat prima sa finală de turneu, după cea din America, în care a ieșit triumfătoare.

Emma Răducanu, învinsă cu 6-0, 7-6 de numărul 68 WTA, în primul tur la Roland Garros

Dar incertitudinile s-au reîngrămădit în viața profesională a Emmei Răducanu. Jucătoarea britanică a suferit cinci înfrângeri în cele doar șase partide oficiale jucate din luna februarie, până în prezent.

Întrebată la Paris de ce are nevoie pentru a depăși o perioadă complicată, cum a fost cea trăită după Transylvania Open, în care a fost chinuită de un virus, timp de două luni, Emma Răducanu a replicat, dar nu fără a fi copleșită de emoții.

Emma Răducanu admite că îi este dificil să înceapă de la zero din nou și din nou

Chestionată în legătură cu mentalitatea de care are nevoie pentru a o lua de la capăt din nou și din nou, Emma Răducanu a fost aproape să izbucnească în plâns, în fața jurnaliștilor.

Este foarte dificil. Cred că ai nevoie de multă forță. Încerc să dau tot ce am mai bun în fiecare zi și cred că asta este tot ce pot cere de la mine,” a replicat Emma Răducanu, abținându-se cu greu să nu aibă o cădere nervoasă în public.

Urmărită de accidentări, Emma Răducanu a avut parte de o mulțime de schimbări și pe banca tehnică. La Roland Garros 2026, a colaborat din nou cu Andrew Richardson, antrenor pe care l-a avut în trecut și alături de care vrea să își recontureze un stil de joc agresiv, care să fure din timpul de reacție al adversarelor.

