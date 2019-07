S-a nascut o stea la Wimbledon! Pustoaica de 15 ani care a eliminat-o pe Venus Williams, contracte de sponsorizare de 1 milion €

Cori Gauff a reusit una dintre cele mai mari surprize din istoria turneului de la Wimbledon.

Cori Gauff a reusit luni cea mai mare surpriza de la Wimbledon, dupa ce a eliminat-o pe Venus Williams in primul tur, scor 6-4, 6-4.

Cori are doar 15 ani, in timp ce adversara ei de ieri a ajuns la 39 de ani. In 2004, cand s-a nascut Cori Gauff, Venus Williams avea deja patru trofee de Grand Slam in palmares.

Cori Gauff a izbucnit in lacrimi la finalul partidei.

"Sincer sa va spun, nici nu stiu ce simt in momentele astea. Este pentru prima data cand am plans dupa un meci. Nu stiu sa explic ce simt."

"Nu am jucat niciodata pe o arena asa de mare. Mi-am spus de multe ori pe durata meciului sa raman calma."

"Venus m-a felicitat dupa meci si mi-a spus ca imi doreste tot binele pe viitor."

"I-am multumit si eu pentru tot ce a facut si a insemnat pentru mine. A fost mereu un model. Fara ea, nici eu nu as mai fi fost aici. Intotdeauna mi-am dorit sa ii spun asta", a spus Cori Gauff pentru BBC, in interviul de dupa meci.

Estimare Forbes: Contracte de 1 milion de euro in urmatoarea perioada



Victoria de ieri o aduce pe Cori Gauff pentru prima data in atentia lumii, iar publicatia Forbes estimeaza ca sportiva de 15 ani va beneficia in scurt timp si de atentia sponsorilor.

Daca pana la Wimbledon, Cori Gauff nu avea decat 75.000 de euro in conturi, bani castigati din tenis, in urmatoarea perioada veniturile americancei ar putea exploda.

Conform Forbes, Cori Gauff s-ar putea alege cu contracte de sponsorizare de 1 milion de euro.

