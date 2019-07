Dragomir, PATRON la o echipa din Bucuresti?! Anunt de ultima ora: ce echipa ar putea sa preia

Dumitru Dragomir s-ar putea implica financiar la un club din Bucuresti!

Dragomir e tentat sa intre in conducerea Daco-Getica. Actualul patron, Ilie Ciuclea, ar avea de gand sa renunte la club, iar Dragomir e una dintre solutiile pentru vitorul echipei. Libertatea anunta ca pretul Daco Getica ar fi intre 500 000 si 1 milion de euro.

"Ma intalnesc des cu Ilie Ciuclea, imi e ca un frate. Am vorbit despre club, in general, si despre centrul de copii si juniori, nu despre posibilitatea de a prelua echipa. Sfaturi voi da mereu oamenilor din fotbal", a spus Dragomir pentru sursa citata.

Echipa din Colentina a scapat de retrogradarea in C pe finalul editiei trecute de campionat. Nu-si propune mai mult decat supravietuirea in B si in noul sezon.