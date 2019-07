Hagi, prima reactie despre discutiile cu Barcelona pentru Ianis: "E meritul lui, a muncit pentru asta!"

Transferul lui Ianis Hagi se poate face pana la finalul saptamanii.

Gica Hagi este in discutii cu mai multe cluburi si ar putea incheia negocierile pana la finalul saptamanii.

Conform unor surse, Sevilla este destinatia cea mai probabila pentru Ianis, dar sunt si alte cluburi mari care s-au interesat de capitanul Viitorului. Cele mai rasunatoare nume: Borussia Dortmund si Barcelona.

Ce spune Hagi despre discutiile cu Barcelona?

"Se vorbesc atatea despre Ianis in momentul asta, ca... Se vorbeste, dar e bine. E meritul lui. A muncit pentru acest lucru si a facut-o foarte bine. Pentru mine sunt discutii, sunt vorbe, eu sunt un tip mai pragmatic."

"Interes poate sa aiba oricine, orice club din lume. El e un jucator dorit si vedem ce se va intampla. Important e sa gasim solutia cea mai buna pentru viitorul lui. El e monitorizat serios de cluburile mari, foarte mari. Daca el v-a spus ca e pregatit pentru orice...", a comentat Gica Hagi la Telekomsport.

Gica Popescu: "Ianis poate deveni cel mai scump jucator plecat din Romania!"

Gica Popescu, presedinte la Viitorul, a declarat ca in acest moment clubul din Liga 1 are pe masa o oferta care l-ar transforma pe Ianis in cel mai scump jucator plecat din Liga 1. Adica o suma de peste 10 milioane de euro. Pana acum, Stanciu detine recordul cu transferul sau la Anderlecht de 9,8 milioane de euro.

"Avem pe masa oferta care l-ar face pe Ianis cel mai scump jucator plecat din Romania. Dar nu inseamna ca o acceptam, poate alegem proiectul sportiv inaintea banilor", a declarat Gica Popescu pentru DigiSport.