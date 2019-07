"El e singurul pe care nu poti sa-l scoti din primul 11" Gica Popescu a facut praf nationala Romaniei: "O generatie care nu lasa nimic in urma nu are cum sa fie regretata"

Dupa performanta nationalei U21, echipa mare a Romaniei este tot mai criticata.

Performanta reusita de pustii de la nationala U21 a facut ca tot mai multe critici sa fie aduse fotbalistilor de la nationala mare a Romaniei si selectionerului Cosmin Contra.

O noua intepatura pentru selectioner vine acum din partea lui Gica Popescu. Acesta din urma a criticat dur felul in care joaca nationala mare si a explicat ca stilul de joc nu este unul potrivit fotbalistului roman.

"Pentru mine nationala nu e ce trebuie. Joaca un fotbal care nu i se potriveste jucatorului roman. Jucam lunga si dupa ea, niciodata nu vom face performanta asa. Noi suntem inzestrati tehnic, nativ, avem nevoie de alta tactica. Am incercat sa ne batem pe sus cu suedezii, acum, in preliminarii. Nu avem cum sa facem fata cu sistemul asta, lunga si dupa ea. Dar repet, e doar parerea mea, nu vreau sa supar pe nimeni. Cand ai jucatori cu calitate, e normal sa vrei sa tii tu mingea. Nu asta e fotbalul romanesc. Noi avem fantezie, balonul trebuie sa fie la noi, noi sa construim", a declarat Gica Popescu la DigiSport.

Tatarusanu, singurul care nu iese din primul "11"

Gica Popescu a facut si echipa care poate face performanta la nivel de seniori. Din primul "11" al nationalei mari, Popescu a spus sincer ca l-ar pastra doar pe Ciprian Tatarusanu in poarta.

"E greu sa-l scoti pe Tatarusanu din poarta acum. Eu asa vad, el e singurul pe care nu poti sa-l scoti din primul "11" pentru a baga pe cineva de la U21. Pe restul nu ii vad, nici macar pe Chiriches sau pe Stanciu. Primul a avut probleme medicale, al doilea are probleme la echipa de club", a explicat Popescu.

Generatia care nu lasa nimic in urma

Gica Popescu a vorbit si despre performanta si nu s-a sfiit sa spuna ca generatia actuala "nu lasa nimic in urma". Acesta a adus in prim plan faptul ca nationala Romaniei a reusit in ultimii 10 ani o singura calificare la un turneu major, la EURO 2016.

"O generatie care nu lasa nimic in urma nu are cum sa fie regretata. Cei care sunt acum, cand pleaca, lasa ceva in urma? Noi nu trebuie sa ne multumim cu o calificare la un Campionat European in 10 ani de zile. Ar fi fost asa daca nu ne-am fi calificat niciodata si acea calificare ramanea in istorie. Dar noi am fost obisnuiti la fiecare doi ani sa avem o calificare. Asta inseamna performanta", a spus Gica Popescu.