Ianis Hagi a vorbit despre momentul care a intors semifinala de la EURO U21! Ce i-a spus arbitrul la faza in care a dictat penalty pentru Germania

Ianis Hagi a vorbit despre momentul care a zguduit partida dintre Romania si Germania de la EURO U21.

Cand scorul era 2-1 pentru Romania, arbitrul a dictat penalty pentru nemti, dupa un fault facut de Ianis Hagi. Faza s-a petrecut la limita careului de 16 metri, iar multi dintre specilisti au spus ca nu ar fi fost, de fapt, cazul sa dicteze lovitura de la 11 metri.

Cu toate ca faza nu era una clara, centralul nu a mai consultat VAR, iar Germania a inscris golul egalarii in minutul 51.

Ianis a marturisit ca arbitrul chiar le-a transmis ca va consulta sistemul VAR, insa nu a mai facut-o.

"La acea faza fixa trebuia sa stam trei in fata. Odata ce Cicaldau pleca la 2 cu 2 la corner, eu trebuia sa revin pe 16 metri. Cand am vazut ca Cicaldau a plecat, am plecat, dar deja adversarul meu direct plecase si el, pasa deja venea spre el. Am reusit sa il prind din urma, preluarea a frut sa si-o faca in fata si i-a ramas mingea in spate. Instinctiv, am vrut sa trag ca sa merg dupa minge. Cand am vazut ca il trag de tricou, i-am dat drumul, dar era deja tarziu. Oricum, stiam ca e in afara careului, eram 100% sigur ca era in afara careului. Chiar si colegii din teren au spus. In momentul acesla nici nu stiu de ce nu s-a uitat la VAR. Arbitrul ne-a spus ca se uita la VAR si, din cate am inteles, nici nu a cerut VAR. La fazele acestea la limita nu inteleg de ce nu se pot uita", a explicat Ianis la Telekom.