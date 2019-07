WIMBLEDON 2019 | Venus Williams, invinsa de o jucatoare cu 24 de ani mai tanara in primul tur! Pustoaica Gauff a izbucnit in plans la final

Venus Williams a fost eliminata inca din primul tur al turneului de la Wimbledon. Cori Gauff, o pustoaica de doar 15 ani, a batut-o.

Venus Williams (39 de ani) a fost invinsa in primul tur de la Wimbledon 2019 de Cori Gauff, o jucatoare cu 24 de ani mai tanara. Gauff are doar 15 ani!

Cvintupla castigatoare a turneului de la All England Club, Venus Williams a cedat in fata unei jucatoare fara niciun fel de experienta. La final, Gauff a izbucnit in plans.

Cori Gauff a trecut cu 6-4, 6-4 de Venus Williams.

Cori Gauff, in lacrimi dupa ce a batut-o pe Venus Williams



"Venus m-a felicitat la final. I-am multumit si eu pentru tot ce a facut in tenis. I-am spus ca nu as fi fost aici daca nu era ea. Mereu mi-am dorit sa ii spun asta, pentru ca a fost un model pentru mine", a spus Cori Gauff la finalul meciului.

In turul urmator, Cori Gauff o va intalni pe Magdalena Rybarikova, din Slovacia. Aceasta din urma a trecut de Aryna Sabalenka.