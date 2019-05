ROLAND GARROS 2019 | WTA a analizat traseul Simonei Halep la Roland Garros! Cum ar putea fi eliminata romanca in sferturi

Simona Halep si-a aflat joi adversarele de la Roland Garros 2019. Al doilea turneu de Grand Slam al anului se va desfasura in perioada 26 mai – 9 iunie.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, si-a aflat traseul virtual pana in marea finala a turneului ei preferat. Astfel, e ava juca in primul tur contra australiencei Ajla Tomljanovic. Cei de la WTA au intocmit o analiza succinta a tabloului principal, iar Simona Halep pare sa fi avut noroc la tragerea la sorti.

Cap de serie numarul 3 la editia din acest an, Simona a fost repartizata pe partea superioara de tablou, alaturi de Naomi Osaka. Astfel, ele se pot intalni in penultimul act. Totusi, pana in sferturile de finala, romanca nu ar trebui, in mod teoretic, sa intampine vreo dificultate, asta deoarece adversarele ei sunt accesibile. In sferturile de finala totusi, Simona ar urma sa dea peste Petra Kvitova, o jucatoare aflata in mare forma.

Simona Halep, tragere cu noroc la Roland Garros 2019





"Majoritatea capilor de serie de pe partea Simonei au avut problemele in acest an, ceea ce face foarte posibila o confruntarea cu Petra Kvitova in sferturi, impotriva careia Halep a disputat patru meciuri, castigand trei dintre ele", se arata pe site-ul oficial al WTA. "Sezonul pe zgura al Simonei a fost solid si, chiar daca n-are titlu castigat in acest sanatos, vine intr-o forma buna, dar si mai important e ca a fost ferita de accidentari", mai scriu ei.

Cum arata traseul virtual al Simonei Halep la Roland Garros 2019

turul I: Ajla Tomljanovic (locul 47 WTA);

turul II: Magda Linette sau Chloe Paquet;

turul III: Lesia Tsurenko, Eugenie Bouchard sau Daria Gavrilova

optimi: Daria Kasatkina sau Wang Qiang

sferturi: Petra Kvitova, Aryna Sabalenka sau Mihaela Buzarnescu

semifinale: Naomi Osaka, Serena Williams sau Ashleigh Barty

finala: Karolina Pliskova, Kiki Bertens sau Angelique Kerber