ROLAND GARROS 2019 | Ce spune Darren Cahill despre sansele Simonei Halep pentru un nou titlu la Roland Garros

Au mai ramas doar cateva ore pana la tragerea la sorti de la Roland Garros 2019. Al doilea turneu de Grand Slam al anului se va desfasura in perioada 26 mai – 9 iunie.

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros, cap de serie numarul trei la editia din acest an, ridica deasupra capului in 2018 marele trofeu la competitia organizata in Capitala Frantei, alaturi de ea fiind si fostul ei antrenor, Darren Cahill. Anul acesta, tehnicianul australian va privi cu detasare meciurile de la Paris.

Totusi, antrenorul si comentatorul de la Antipozi a vorbit despre sansele fostei sale eleve la Openul francez, dar a analizat in acelasi timp si posibilitatile celorlalte jucatoare. “Sunt multe jucatoare cu potential de a castiga. Simona e una dintre ele, chiar daca nu s-a impus in niciun turneu pe zgura anul acesta, dar nici in 2018 nu o facuse. Nu poti sa nu o iei in considerare pe Simona cand vine vorba despre zgura. A avut doua meciuri foarte bune in Fed Cup, apoi a atins finala la Madrid, unde Kiki Bertens a jucat incredibil pentru a o invinge, dar si ea a avut sansele ei. A venit apoi o infrangere dezamagitoare la Roma”, a declarat australianul inaintea turneului de la Roland Garros in cadrul unui podcast pentru Accent Tennis.

Darren Cahill a mentionat la Paris cateva jucatoare care pot surprinde pe zgura pariziana Australianul a continuat a vorbit si despre jucatoarele care, desi nu sunt favorite clare, pot face o figura frumoasa la Roland Garros. “Kvitova este o jucatoare de urmarit, la fel si Naomi Osaka daca isi regaseste increderea, Bertens e in forma. Cred ca sunt zece sau douasprezece jucatoare care au sanse la trofeu. Cred ca invingatoarea va veni dintre cele care au aratat o forma buna in sezonul de zgura. Au adunat incredere, joaca bine. Ceea ce a reusit Jelena Ostapenko in 2017 este e o raritate. Ashleigh Barty, Sloane Stephens, daca trec de primele meciuri, e un semn de intrebare si cu Elina Svitolina, care daca isi regaseste forma si e sanatoasa poate emite pretentii. Serena Williams, chiar daca a jucat un singur meci pe zgura, poate oricand sa puna probleme. Arina Sabalenka nu a avut un sezon prea bun, dar e si ea periculoasa. Poate Madison Keys sau Garbine Mugurza. As putea continua la nesfarsit, de aceea circuitul feminin e fascinant pentru ca sunt multe jucatoare care au sanse”, a mai spus Cahill.

Turneul de la Roland Garros se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie. Campionii en-titre sunt Simona Halep si Rafael Nadal. Ambii au de aparat cate 2000 de puncte.