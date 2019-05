SIMONA HALEP, ROLAND GARROS | Halep, moment fabulos dupa ce si-a aflat traseul la Roland Garros: "Cea mai buna fotografie a mea!"

La Paris a avut loc tragerea la sorti a tablourilor principale de simplu, WTA si ATP, de la Roland Garros 2019.

Simona Halep, cap de serie numarul trei la Roland Garros, si campioana en-titre, si-a aflat joi traseul virtual pana in marea finala de la Paris. Jucatoarea noastra va evolua in primul tur contra australiencei Ajla Tomljanovic, iar in turul secund ar urma sa joace impotriva castigatoarei dintre Paquet si Linette. In turul trei, romanca s-ar putea duela cu Gavrilova, Bouchard sau Tsurenko, iar in optimile de finala cu Wang sau Kasatkina.

In sferturile de finala, Simona Halep ar putea-o intalni pe Kvitova, Kontaveit sau Sabalenka, in penultimul act pe Osaka, liderul mondial din WTA, Barty, Serena sau Garcia, iar in marea finala pe Pliskova, Kerber, Bertens sau Stephens, finalista de anul trecut de la Roland Garros.

Simona Halep, intalnire de neuitat cu Rafael Nadal

Simona Halep si Rafael Nadal au fost prezenti la ceremonia de tragere la sorti de la Paris si si-au aflat adversarii in direct. Ei au spus cateva cuvinte despre performanta reusita cu un an in urma, iar la final s-au fotografiat impreuna cu trofeele de la Openul francez. O imagine cu Rafael Nadal si Simona Halep a fost asteptata cu sufletul la gura pe retelele de socializare de catre fanii sportului alb.

Si se pare ca nu doar de fani, ci si de Simona Halep, care a fost extrem de incantata sa se afle langa cel supranumit “Regele Zgurii”, ea insasi fiind denumita adesea “Regina Zgurii”, datorita rezultatelor foarte bune obtinute pe aceasta suprafata. Ea a publicat o fotografie pe contul personal de Twitter, alaturi de care a scris: "Trebuie sa castigi Roland Garros ca sa faci o poza cu regele zgurii #ceamaibunafotografieamea". Roland Garros 2019 se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie, Halep urmand sa evolueze duminica, pe 26, sau luni, pe 27 mai, in functie de decizia organizatorilor francezi.