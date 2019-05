ROLAND GARROS 2019 | SURPRIZA TOTALA: Simona Halep a angajat un SUPER MODEL pentru a-i fi partener de antrenament! Cum arata barbatul

Simona Halep a ajuns la Paris de cateva zile si se pregateste intens pentru a-si apara titlul cucerit in 2018 la Roland Garros.

Simona Halep, cap de serie numarul 3, campioana en-titre la Openul francez, a ajuns la Paris marti, atunci cand a si efectuat primul antrenament pe noua arena Philippe Chatrier. Jucatoarea noastra este hotarata sa-si apere titlul cucerit in 2018 si cele 2000 de puncte in clasamentul WTA, iar pentru asta, ea a facut cateva schimbari in staff.

Romanca in varsta de 27 de ani, lider mondial pentru 64 de saptamani a renuntat la fostul partener de antrenament, Vasile Antonescu, si l-a inlocuit rapid cu un model francez, pe nume Louis Quennessen, fost jucator de tenis, care insa s-a confruntat doar partial cu circuitul profesionist de tenis masculin. Pentru ca nu a inregistrat rezultate prea bune in tenis, Louis a inceput sa lucreze ca manechin, capitol la care are succes din plin.

Simona Halep, schimbari radicale inainte de Roland Garros 2019

Chiar daca nu prea mai are contact direct cu tenisul, Louis revine pe teren oricand are ocazia, iar de curand, la Paris, a avut onoarea de a-I fi partener de antrenament Simonei Halep. Se parte ca cei doi s-au cunoscut la Rouen, cand Romania a intalnit in semifinala Fed Cup echipa Frantei. Jucatoarea noastra are la Paris o misiune extrem de dificila la editia din acest an. Romanca in varsta de 27 de ani are de aparat 2000 de puncte, insa stie ca este capabila sa-si apere trofeul cucerit anul trecut.

"Vad toate adversarele la acelasi nivel, asa ca pentru mine este important sa ma concentrez asupra mea de fiecare data. Este putin mai dificil si este mai deschis, asa ca toata lumea are increderea ca poate castiga un Grand Slam. Eu cred mai mult in mine, am avut incredere, iar acum tenisul este mai atractiv si imi place", a declarat Simona la Paris.

