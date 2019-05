SIMONA HALEP, ROLAND GARROS | Halep si-a aflat primul adversar: "Sper sa joc cateva meciuri aici!" Cum arata traseul campioanei pana in finala

Simona Halep si-a aflat prima adversara de la Roland Garros.

Simona Halep va juca in primul tur cu Ajla Tomljanovic. Fiind campioana de anul trecut, Simona Halep a fost invitata la tragerea la sorti si a facut si o scurta declaratie. Simona Halep a incheiat cu o gluma: "Sper sa joc cateva meciuri aici!"

"A fost un moment special pentru mine. Am jucat 3 finale aici, in 2017 a fost dureros. A fost special cand am auzit imnul, si pentru ca am castigat aici primul Grand Slam. Sper sa joc aici cateva meciuri", a declarat Simona Halep.

Simona Halep, traseu pana in finala



Simona Halep isi cunoaste drumul pana in finala. Simona Halep va juca in turul 2 contra lui Paquet sau Linette. In turul 3 le poate intalni pe Gavrilova, Bouchard sau Tsurenko. In turul 4 Wang, Zheng sau Kasatkina sunt posibilele adversare.

In sferturi, Kvitova, Kontaveit sau Sabalenka ar putea fi adversarele Simonei Halep, in timp ce in semifinale Halep se poate intalni cu Osaka, Barty, Serena Williams sau Garcia. Daca va ajunge din nou in finala, Simona Halep ar putea da peste Pliskova, Kerber, Bertens sau Stephens.